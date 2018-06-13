元太電子紙打人日本King Jim數位打字機供應鏈

元太 (8069-TW) 電子紙多角化布局，今 (13) 日宣布打入日本辦公文具用品供應商 King Jim 數位打字機供應鏈，這款攜帶型 Pomera DM30 新品預計今年下半年將在美國上市。

元太指出，King Jim 推出的 Pomera DM30 數位打字機，採用 6 吋電子紙顯示器，運用電子紙具備雙穩態電子墨水特性。

元太表示，第一款 Pomera 自 2008 年推出已 10 年，是為解決使用者在會議與商務旅途中，經常須攜帶沉重的筆記型電腦且電池壽命短暫不敷使用而誕生；今年推出的 Pomera DM30 設計首度以電子紙顯示器取代具背光源 LCD 顯示器，強化其省電效能，將首次在美國上市。