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元太電子紙打人日本King Jim數位打字機供應鏈

鉅亨網2018/06/13 19:11
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元太 (8069-TW) 電子紙多角化布局，今 (13) 日宣布打入日本辦公文具用品供應商 King Jim 數位打字機供應鏈，這款攜帶型 Pomera DM30 新品預計今年下半年將在美國上市。

元太指出，King Jim 推出的 Pomera DM30 數位打字機，採用 6 吋電子紙顯示器，運用電子紙具備雙穩態電子墨水特性。

元太表示，第一款 Pomera 自 2008 年推出已 10 年，是為解決使用者在會議與商務旅途中，經常須攜帶沉重的筆記型電腦且電池壽命短暫不敷使用而誕生；今年推出的 Pomera DM30 設計首度以電子紙顯示器取代具背光源 LCD 顯示器，強化其省電效能，將首次在美國上市。

元太第 1 季合併營收 28.98 億元，年減 10%，季減 17.3%，歸屬母公司純益 0.41 億元，每股純益 0.04 元。

總經理李政昊先前指出，電子書閱讀器、電子紙貨架標籤 (Electronic Shelf Label, ESL)、電子紙筆記本將是 3 大成長引擎，今年上半年保守看待，但第 2 季營收將較首季成長，下半年也可優於上半年，整年營收目前是看到將較去年成長。

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