新竹縣長選舉三足鼎立 國民黨研判能勝選

新竹縣是客家縣，宗親與地方派系勢力不容小覷，雖然基本盤「藍大於綠」，國民黨具執政優勢，但鄭永金與徐欣瑩都是從國民黨出走，可能牽動原有支持結構的改變。

在國民黨籍立委林為洲不滿黨中央改變遊戲規則，未遵循全民調決定提名的決議，以及前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱出面力挺「制度」等紛擾下，國民黨中常會今天通過提名楊文科參選新竹縣長。

（中央社記者謝佳珍台北13日電）新竹縣副縣長楊文科將代表中國國民黨參選新竹縣長，對上國民黨出走的民國黨主席徐欣瑩與前新竹縣長鄭永金之子鄭朝方是一大挑戰，但國民黨研判，藍綠歸隊，楊文科能贏得勝選。

相較鄭朝方有個前縣長父親，徐欣瑩又是曾經獲得超過17萬票新竹縣選出的立委，這對從來沒有選戰經驗、長期擔任文官，被視為「白紙一張」的楊文科，將是一大挑戰。

不僅如此，對內還有打算自做民調，在8月27日縣長選舉登記前仍不放棄爭取國民黨提名的林為洲，楊文科腹背受敵。

為拉抬知名度較低的楊文科，國民黨打算以最擅長的組織戰，藉由與新竹縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長「五合一」選舉，拉抬楊文科氣勢，鞏固新竹縣整體盤勢。

國民黨組織發展委員會主委李哲華表示，楊文科雖然沒有參選經驗，起步會比較辛苦，但因為沒有選舉恩怨與包袱，反而比較好推銷：或許一開始楊文科支持度沒有很高，但經過這幾個月努力，民調趨勢往上，相信再給多點時間，可以贏得勝選。

國民黨內人士認為，鄭永金從立委當到縣長，現在連兒子都要選縣長，鄭家人多次參選，引發地方反彈，雖然鄭朝方具年輕優勢，但政二代在新竹能否獲年輕族群認同，還是問題。

國民黨人士說，徐欣瑩自創民國黨，濃厚的宗教色彩，在縣長選舉勢必引起話題，且過去支持徐欣瑩的聯電榮譽副董事長宣明智轉而支持楊文科，殺傷力變小，種種因素下，國民黨保住新竹縣執政希望濃厚。

李哲華研判，新竹縣長選舉，藍綠各自歸隊，不會「三足鼎立」，就剩「一大兩小」，楊文科最後能贏得勝利。（編輯：林興盟）1070613