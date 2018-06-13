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影／稻田燒稻草　農委會祭出拒收購公糧作懲罰

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/13 19:53
▲農委會祭出農民經查獲兩次稻田燃燒稻草，將不予收購公糧作為懲罰，引發農民恐慌，民代抨擊農委會官員不知農民實際運作難處。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）
▲農委會祭出農民經查獲兩次稻田燃燒稻草，將不予收購公糧作為懲罰，引發農民恐慌，民代抨擊農委會官員不知農民實際運作難處。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

彰化地區即將進入一期稻作收割期，農委會今( 2018 )年喊出每百台斤 950 元保價收購，讓農民安心採收，不過政策卻傳出變數，若農民經查獲兩次燒稻田，政府將不予收購稻穀。消息傳來引起農民反彈，紛紛表示，燒稻草可以燒死田間蟲害、病菌，且政策又快又急無配套，農民擔憂稻榖無處銷售。


▲農委會祭出農民經查獲兩次稻田燃燒稻草，將不予收購公糧作為懲罰，引發農民恐慌，民代抨擊農委會官員不知農民實際運作難處。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

彰化縣議員李俊諭接獲農民陳情，指稱農委會對連續燃燒稻草的農民即將祭出不收購公糧作為懲罰，引發農民恐慌。李俊諭抨擊農委會官員坐辦公室吹氣，不知農民實際運作難處，並且未充分宣導即貿然實施，遭惹民怨。今( 13 )日參與協調會的農糧署中區分署副分署長林美華表示，將加強宣導政府政策，未來並將採多元技術協助稻農處理稻草問題。


▲農民經查獲兩次稻田燃燒稻草，農委會恐不予收購公糧，民代抨擊農委會官員不知農民實際運作難處。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

李俊諭表示，農委會今年3月發布一份公文下達基層農會，從今年開始若稻農收割完稻穀後，連續兩次露天燃燒稻草被查獲有案，次年同一期稻作政府即不再收購公糧作為處罰，對此，李俊諭反批農委會，沒有好好輔導農民導致蔬菜水果價格一直崩盤，反而與環保、警、消等單位在「搶錢」開罰農民，況且事先農民都不知有此法令，貿然實施引發農民的不滿與恐慌。


▲農委會祭出農民經查獲兩次稻田燃燒稻草，將不予收購公糧作為懲罰，引發農民恐慌。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

林美華解釋，由於露天燃燒稻草對空氣汙染及人車安全造成很大的影響，才會制定此法令減少稻農焚燒稻草，另農政單位也提供多元方案協助稻農解決稻草問題，除了目前已補助實施的腐化菌運用之外，另預計收購500公頃的稻草做燃料棒，以及由水利署河川局收購665公噸的稻草舖設濁水溪揚塵，後面兩項計畫收購對象，以查獲有案的農民優先考慮，農政單位也會再加強宣導。


▲農委會祭出農民經查獲兩次稻田燃燒稻草，將不予收購公糧作為懲罰，引發農民恐慌，民代抨擊農委會官員不知農民實際運作難處。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

對農委會的因應措施，李俊諭質疑，光是溪州、埤頭兩鄉的水稻種植面積就達千公頃以上，農委會收購稻草面積數量真是杯水車薪，況且河川局執行揚塵鋪設計畫，一旦遇到豪大雨來襲，恐會造成另一波環保問題，應再深入研擬具體可行的對策。


▲農委會祭出農民經查獲兩次稻田燃燒稻草，將不予收購公糧作為懲罰，引發農民恐慌，民代抨擊農委會官員不知農民實際運作難處。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

關鍵字公糧燃燒稻草拒收購公糧濁水溪揚塵稻農
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