「帶皮水煮香蕉」大口吃　王世堅讚：像剝皮辣椒

今（ 2018 ）年香蕉盛產價格崩盤，讓不少農民叫苦連天。為了拯救蕉農，行政院長賴清德日前在臉書發文分享友人推薦的香蕉新吃法，表示香蕉帶皮水煮後搭配醬油、大蒜，既養生又美味，掀起熱議。近日政論節目依此作法實際煮香蕉給來賓試吃，其中民進黨台北市議員王世堅直誇好吃，還說吃起來像「剝皮辣椒」。
12 日播出的政論節目「新聞深喉嚨」中，提到行政院長賴清德「水煮香蕉」的說法，製作單位實際操作，準備了帶皮的水煮香蕉給來賓試吃，讓不少人面露難色，民進黨台北市議員王世堅則連皮帶肉、大口地吃下水煮香蕉，更直誇「香蕉皮煮過以後像剝皮辣椒」、「其實滿好吃的」，讓其他來賓忍不住揶揄「拍馬屁也不要拍過頭」、「王世堅，你真是民進黨的模範黨員」。
前國民黨立委林郁方則表示，自己來自蕉農家庭，以前香蕉多的時候會把皮剝掉曬成香蕉乾，但從來沒聽過「香蕉帶皮水煮，煮完後沾醬油大蒜」的說法，因為這不合台灣人的口味「吃是可以吃，但是我覺得不會受到歡迎」。因此賴清德說這樣的話，對香蕉的推銷是沒有幫助的，想辦法拓展外銷、好好地規畫農業才是務實做法。
林郁方也開玩笑地說「失戀的人才要吃香蕉皮」，不知道為何賴院長會有這樣的建議，更問王世堅「難道你失戀了嗎？」王世堅則回應「我過去就是感情太豐富了」，讓來賓們哄堂大笑。