「帶皮水煮香蕉」大口吃　王世堅讚：像剝皮辣椒

今（ 2018 ）年香蕉盛產價格崩盤，讓不少農民叫苦連天。為了拯救蕉農，行政院長賴清德日前在臉書發文分享友人推薦的香蕉新吃法，表示香蕉帶皮水煮後搭配醬油、大蒜，既養生又美味，掀起熱議。近日政論節目依此作法實際煮香蕉給來賓試吃，其中民進黨台北市議員王世堅直誇好吃，還說吃起來像「剝皮辣椒」。

12 日播出的政論節目「新聞深喉嚨」中，提到行政院長賴清德「水煮香蕉」的說法，製作單位實際操作，準備了帶皮的水煮香蕉給來賓試吃，讓不少人面露難色，民進黨台北市議員王世堅則連皮帶肉、大口地吃下水煮香蕉，更直誇「香蕉皮煮過以後像剝皮辣椒」、「其實滿好吃的」，讓其他來賓忍不住揶揄「拍馬屁也不要拍過頭」、「王世堅，你真是民進黨的模範黨員」。