北韓官員經停北京報告川金會？陸外交部迴避提問

（中央社台北13日電）川金會12日在新加坡落幕後，中國出借北韓的一架客機今晨從新加坡降落北京。中國外交部發言人耿爽今天被詢及北韓官員是否經停北京報告會晤情況時表示：「目前沒有可提供的信息。」
環球網報導，川金會結束後當天晚上，由中國方面出借給北韓的兩架中國國際航空波音747專機，其中一架從新加坡直飛北京。另一架則從新加坡飛抵平壤，13日上午在飛回北京首都國際機場。
有記者今天在中國外交部記者會上問及北韓方面是否向中方通報情況，發言人耿爽回應說：「圍繞半島問題，中方與包括朝鮮（北韓）方面、美國方面在內的有關各方一直保持著密切的溝通。」
耿爽強調，當前朝鮮半島局勢出現了積極的勢頭，中方願與有關各方一道抓住當前的契機，進一步加強溝通，共同推動半島無核化進程和政治解決進程。
記者追問，是否有北韓官員在回平壤的途中經停北京通報會晤情況時，耿爽表示：「目前沒有可提供的信息。」
根據飛機航班訊息查詢網站Flightradar24，中國國航CA63號航班於12日晚間11時40分從新加坡樟宜機場起飛，13日上午5時29分飛抵北京首都國際機場。該機原定目的地平壤，在臨近北京時目的地訊息從網站上消失，稍後在北京首都機場著陸。（編輯：陳家倫/林克倫）1070613