北韓官員經停北京報告川金會？陸外交部迴避提問

（中央社台北13日電）川金會12日在新加坡落幕後，中國出借北韓的一架客機今晨從新加坡降落北京。中國外交部發言人耿爽今天被詢及北韓官員是否經停北京報告會晤情況時表示：「目前沒有可提供的信息。」

環球網報導，川金會結束後當天晚上，由中國方面出借給北韓的兩架中國國際航空波音747專機，其中一架從新加坡直飛北京。另一架則從新加坡飛抵平壤，13日上午在飛回北京首都國際機場。

有記者今天在中國外交部記者會上問及北韓方面是否向中方通報情況，發言人耿爽回應說：「圍繞半島問題，中方與包括朝鮮（北韓）方面、美國方面在內的有關各方一直保持著密切的溝通。」