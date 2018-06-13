地方萬花筒》影／促銷黑葉荔枝　魏明谷充當「叫賣哥」

▲芬園鄉生產的荔枝結實纍纍，縣長魏明谷及芬園鄉農會總幹事黃翊愷促銷新鮮的荔枝，魏明谷說，帶濃濃香郁的本土荔枝味，想嚐鮮者動作可要快。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

由於今年氣候適宜，彰化縣芬園鄉生產的荔枝結實纍纍，創下近年來產量新高，也使得荔枝因量多而價格不如去年，為了幫忙農民銷售盛產的荔枝，彰化縣政府輔導芬園農會啟動收購機制，一公斤18元收購，13日彰化縣工商發展投資策進會發動企業界認購4000盒約6000台斤，縣長魏明谷歡迎民眾多多選購縣產荔枝，幫助農民。

魏明谷表示，今年因為少雨，所以荔枝盛產，而且荔枝因為水分少，所以比較甜，為了使農民有更好的收入，由縣政府輔導芬園農會，以一公斤18元的價格認購，如此農民也不會被中盤商剝削，保障農民一定的利潤，維護農民的權益。



▲芬園鄉生產的荔枝結實纍纍，縣長魏明谷及芬園鄉農會總幹事黃翊愷促銷新鮮的荔枝，魏明谷說，帶濃濃香郁的本土荔枝味，想嚐鮮者動作可要快。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

魏明谷表示，彰化縣荔枝生產面積約942公頃，芬園鄉是彰化縣生產荔枝最重要的產地，其中又以芬園鄉的黑葉荔枝和糯米荔枝生產面積最大，約434公頃，今年因為少雨，荔枝盛產，且因荔枝水分少，也比較甜，由農會收購可免被中盤商剝削，縣府號召企業界多多認購荔枝，幫助農民。



▲芬園鄉生產的荔枝結實纍纍，縣長魏明谷及芬園鄉農會總幹事黃翊愷促銷新鮮的荔枝，魏明谷說，帶濃濃香郁的本土荔枝味，想嚐鮮者動作可要快。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，今年因雨水少，荔枝果粒小，雖然甜但賣相不佳，以往荔枝盛產時有時品質最好的荔枝盤商收購價一公斤甚至只有16元，不過目前荔枝品質最佳的荔枝可賣到30元，但果粒小的就很難賣，所以還是由農會啟動收購機制。



▲芬園荔枝結實纍纍口感Q彈，魏明谷充當「叫賣哥」促銷黑葉荔枝。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

彰化縣工商發展投資策進會副總幹事劉錫潓表示，農業技術的改良加上天候因素，所以今年芬園鄉的荔枝大量豐收，彰化縣工商發展投資策進會結合企業界的力量來踴躍認購，這次在工策會的呼籲之下，有幾十家企業總共認購將近6千台斤的荔枝，對消化荔枝產量以及協助農民不無小補。



▲芬園鄉生產的荔枝結實纍纍，縣長魏明谷及芬園鄉農會總幹事黃翊愷促銷新鮮的荔枝，魏明谷說，帶濃濃香郁的本土荔枝味，想嚐鮮者動作可要快。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

黃翊愷說，由於荔枝收購後二天內就得處理，否則殼會變黑，農會將把收購的荔枝將做成果凍、果汁等加工品，收購荔枝不限芬園鄉，彰化縣各鄉鎮種植的荔枝，芬園農會統統都收。