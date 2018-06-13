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三明治族群聚焦利變型保單 建議投保前留意三要點

鉅亨網2018/06/13 19:35
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35 歲到 55 歲的三明治族群，上須奉養父母，下須撫養兒女，扛著巨大的家庭責任，在保險選擇上，多數壽險業者都建議，可聚焦利率變動型保單，不過，須留意的是，利變型保單提前解約可能無法拿回所繳的全額保險費、部分利率變動型保險商品採外幣計價，購買時應特別注意匯率風險，以及不宜僅以宣告利率高低作投保考量。

AIA 友邦人壽總經理侯文成指出，35 歲到 55 歲的三明治族群，扛著巨大的家庭責任，既便是年收入百萬的家庭也要精打細算，在扣除所有支出後，能為孩子儲蓄一筆教育金，還能讓自己退休有筆資產，甚至可以傳承財富給下一代，而利率變動型壽險保單最大的特色，就是有機會享有「回饋分享金」的優點，當宣告利率大於預定利率，除了享有保障外，還有機會讓資產成長。

此外，利變型保單會隨著匯率波動，宣告利率反映景氣榮枯，目前全球經濟正穩定復甦，各國央行紛採取升息政策，購買利變型保單，對於三明治族群來說，一方面可以獲得壽險保障，另一方面又有機會領到回饋分享金。

而隨著國際經濟景氣回升，全球央行開始轉趨緊縮貨幣政策，利率變動型終身壽險近期受到民眾青睞，不過，侯文成表示，建議民眾投保時，不宜僅以宣告利率高低作考量，應詳細檢視商品保險範圍是否符合自身需求來判斷。

另也應留意利率變動型保險商品雖具有利率回饋機制，但因為長期契約，若辦理提前解約，保險公司仍會收取解約費用，可能會因提前解約，無法拿回所繳保險費的全部金額。

最後則要注意部分利率變動型保險商品採外幣計價，購買時應特別留意匯率風險。

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關鍵字利變型保單三明治族群匯率外幣headline
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