三明治族群聚焦利變型保單 建議投保前留意三要點

35 歲到 55 歲的三明治族群，上須奉養父母，下須撫養兒女，扛著巨大的家庭責任，在保險選擇上，多數壽險業者都建議，可聚焦利率變動型保單，不過，須留意的是，利變型保單提前解約可能無法拿回所繳的全額保險費、部分利率變動型保險商品採外幣計價，購買時應特別注意匯率風險，以及不宜僅以宣告利率高低作投保考量。

AIA 友邦人壽總經理侯文成指出，35 歲到 55 歲的三明治族群，扛著巨大的家庭責任，既便是年收入百萬的家庭也要精打細算，在扣除所有支出後，能為孩子儲蓄一筆教育金，還能讓自己退休有筆資產，甚至可以傳承財富給下一代，而利率變動型壽險保單最大的特色，就是有機會享有「回饋分享金」的優點，當宣告利率大於預定利率，除了享有保障外，還有機會讓資產成長。