川金會落幕 外媒：中國受益最大

另外，川普並再次稱呼習近平為親密的朋友，並感謝他先前支持加強制裁北韓。

彭博（Bloomberg News）報導，川普12日在新加坡與金正恩會談，他承諾開放式談判過程，並說美國將停止與南韓的聯合軍演。在北韓已停止飛彈試射及核子試爆的情況下，這等同於中國多年來倡導的對話和「雙暫停」（suspension-for-suspension）模式。

川金會：美國北韓過招（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普與北韓領導人金正恩完成歷史性峰會，除了金正恩本人，最大贏家毫無疑問就是中國習近平政府，他們一直主張川普現在展開的談判進程。

川金會仍可感受到習近平的影響力：習近平過去數週兩度與金正恩會面。峰會召開前，金正恩搭乘中國國航專機從平壤飛抵新加坡。

澳洲戰略政策研究所（Australian StrategicPolicy Institute）資深分析家戴維斯（MalcolmDavis）表示，川普的外交「向中國、北韓和俄羅斯傳達所有錯誤訊息」。

「如果美國準備向一名殘暴獨裁者做出承諾，那他要維持對盟邦的安全承諾又有多可信呢？」

美國在亞太地區的主要盟友日本沒獲得任何好處，金正恩未承諾處理北韓綁架日本公民問題，也沒說要限制彈道飛彈計畫。

川普還在峰會後的記者會表示：「我們將停止軍演，這會讓我們省下大筆經費。」他甚至使用北韓稱呼聯合軍演的用語，聲稱演習「非常挑釁」。

隨著峰會結束，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）預定13日飛抵首爾會見南韓與日本外長，以緩解他們對於現況的擔憂，之後再到北京會晤中國領導高層。

川普多次表示，新加坡峰會只是非核化進程的開始，美國不會減輕對北韓的壓力，包括嚴格的制裁措施，直到北韓落實「完全、可驗證且不可逆的非核化」（CVID）。

但川普和金正恩簽署的聯合聲明中並未載明這些措辭，也沒有確定北韓最終放棄核武的時間表。

同時，南韓政府似乎對川普想停止軍演一事感到驚訝。美國官員無法證實，川普是否已告知南韓總統文在寅停止軍演的計畫。北韓當局長期以來視美韓軍演為威脅。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1070613