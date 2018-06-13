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中央社

北市鐵皮屋大火 搜救10小時確定3死

中央社2018/06/13 19:32
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北13日電）台北市大安區和平東路三段一棟鐵皮屋今早8時許發生火災，火勢猛烈造成鐵皮屋頂坍陷，原先傳出3大1小失蹤，後找到1男，警消出動機具協助搜索，最後確定3人命喪火窟。

台北市消防局今天上午近8時許獲報，和平東路三段一棟3層樓高的鐵皮屋冒出大火，立即派出14輛水箱車、3輛雲梯車、12輛特種車和6輛救護車，以及84名消防救護人員前往馳援。

根據警消初步了解，鐵皮屋為3層樓建物，1、2樓為出租民宅，3樓則為宮廟。

警消趕到現場時，只見火勢猛烈且濃煙密佈，緊急拉水線救火，直到上午9時36分撲滅，但大火吞噬已造成鐵皮屋屋頂塌陷。

起先獲報指出，鐵皮屋1樓隔成5間出租雅房，且疑似有4人失聯，包括64歲陳姓女子、11歲劉姓男童、76歲羅姓老翁和79歲婁姓老翁，立即調度機具到現場挖掘、搜尋。

消防局說，現場人員在中午12時28分發現羅姓老翁的遺體；隨後原以為失蹤的婁姓老翁，則在下午1時許返家，失聯人數降為兩人。

歷經約10小時救援，消防局在今晚6時27分確認現場找到兩具遺體，分別為劉童及陳女。

整起火災事件共造成3死，詳細起火原因仍待火調人員調查釐清。（編輯：梁君棣）1070613

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