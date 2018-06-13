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〈川金高峰會〉人們覺得更安全 川普：北韓不再構成核

鉅亨網2018/06/13 19:45
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眾所矚目的「川金會」順利落幕，美國總統川普今 (13) 日於推特發文表示，與他上任當天相比，「現在所有人都覺得更安全」、「北韓已不再構成核威脅」。

川普寫道，「剛剛降落，這是一趟長途旅行，與我上任當天相比，現在所有人都覺得更安全，北韓已不再構成核威脅。」

川普稱，「和金正恩會面，是有趣且正面的經驗，未來的北韓，擁有莫大潛力。」

川普指出，「在我上任前，人們認為，美國與北韓將走上戰爭一途。前總統歐巴馬曾言，北韓是美國最大、最危險的問題。如今看來，不再是了，今晚將一夜好眠。」

川普與北韓領導人金正恩，在「川金會」中，共同簽署一份「全面性文件」，達成以下 4 項協議：

第 1，為符合美國、北韓人民對和平與繁榮的期望，雙方將共同建立全新的兩國關係。

第 2，美國、北韓將共同努力，一起在朝鮮半島，建立長久、穩定的和平政權。

第 3，重申 2018 年 4 月 27 日簽署的《板門店宣言》，北韓承諾朝著朝鮮半島完全無核化方向努力。

第 4，美國與北韓將致力尋回戰俘 / 戰時 (POW/MIA) 失蹤人員遺骸，包括將已確定身分者送回。

川普昨日在記者會中說，美國、南韓聯合軍演是「昂貴的戰爭遊戲」，「我覺得這很挑釁」，應該停止，可省下不少錢。

川普也強調，韓戰「很快就會結束」，但他現階段還不會撤走駐韓美軍，且對北韓的制裁仍會持續。

川普認為，北韓已不再構成核威脅。(圖：翻攝自川普推特)
川普認為，北韓已不再構成核威脅。(圖：翻攝自川普推特)
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