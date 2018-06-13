〈川金高峰會〉人們覺得更安全 川普：北韓不再構成核

眾所矚目的「川金會」順利落幕，美國總統川普今 (13) 日於推特發文表示，與他上任當天相比，「現在所有人都覺得更安全」、「北韓已不再構成核威脅」。

川普寫道，「剛剛降落，這是一趟長途旅行，與我上任當天相比，現在所有人都覺得更安全，北韓已不再構成核威脅。」

川普稱，「和金正恩會面，是有趣且正面的經驗，未來的北韓，擁有莫大潛力。」

川普指出，「在我上任前，人們認為，美國與北韓將走上戰爭一途。前總統歐巴馬曾言，北韓是美國最大、最危險的問題。如今看來，不再是了，今晚將一夜好眠。」