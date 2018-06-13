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中央社

軍改案協商進度順暢 明天拚全案討論完一輪

中央社2018/06/13 19:45
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉冠廷、蘇龍麒台北13日電）立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商軍改案，雖然關鍵條文如起支俸率的計算標準等內容仍無法達成共識，但整體協商進度順暢，蘇嘉全表示，希望明天全案能討論完一輪。

蘇嘉全自12日開始召集朝野協商攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，今天協商進入朝野有較多歧見的深水區條文，包括軍士官退場機制、起支俸率、遺屬年金、制度滾動式檢討等，但朝野對此仍未達成共識，暫時保留。

在起支俸率的標準，中國國民黨立法院黨團主張服役滿20年起支俸率為60%，每增加一年增加2%，所得替代率上限士官95%軍官90%；國民黨立委呂玉玲更提出修正動議，區分已退役與現役的計算標準，現役服役滿20年起支俸率為55%，每增加一年增加2.5%，已退役的起支俸率則為60%，每增加一年增加2.5%。

行政院的版本則是起支俸率為55%，每增加一年增加2%；所得替代率上限士官95%軍官90%。民主進步黨立委王定宇在會中表示，這版本能讓財務運作下去；與會的國防部長嚴德發也說，調查14萬名現役軍人的意見，幾乎都可以接受政院版，因為福利是更好的，認為這是好的政策。

至於在遺屬年金的部分，行政院版明定軍人配偶同為軍公教身分就不得領取遺屬年金，國民黨立委蔣萬安認為這是歧視性的差別待遇；王定宇則說，年金是給當事人的，遺屬年金是照顧遺屬沒有工作能力的；若遺屬是軍公教，還是可以領，只是變成一次領。

雖然朝野對關鍵條文，各有立場，但也充分發言、釐清爭議，一整天的協商，並未發生任何衝突，協商進度順利，今天協商結束後，僅剩22個條文尚未討論，蘇嘉全在休息前說，希望明天全案能討論完一輪。(編輯：陳永昌)1070613

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