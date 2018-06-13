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影／歡送畢業生　大葉大學休閒系辦嘉年華會

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/13 20:31
▲ 大葉大學休閒系嘉年華會，師長為畢業生正冠。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）
▲ 大葉大學休閒系嘉年華會，師長為畢業生正冠。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

大葉大學休閒事業管理學系舉辦「Once upon a time」嘉年華會，學弟妹們透過戲劇、舞蹈、歌唱表演與影片回顧，帶領學長姐重溫大學四年的快樂時光。活動當中，盛裝打扮的畢業班學生在學弟妹熱烈的掌聲中走秀進場，緊接著，休閒系主任施建彬為畢業生一一正冠，祝福學生絕非等閒、成就無限。


▲大葉大學休閒系學弟妹結合戲劇與舞蹈表演來歡送學長姐。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

施建彬表示，一年一度的回顧展嘉年華會，是休閒系歡送畢業生的傳統，系學會在謝佩伶老師的指導下，系會統籌大一到大三的學生，共同擔起活動表演的重任。學弟妹會把大學生活的點點滴滴、與學長姐一起走過的回憶、內心的祝福，都融入表演中，畢業生不只是能經由回顧展的表演，回憶大學四年的美好，更因為畢業嘉年華會這個難忘的夜晚，大學再添一筆值得珍藏的記憶。


▲大葉大學休閒系熱情的歌舞表。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13） 演歡送畢業生。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

休閒系系學會會長、大三的顏宇吟指出，今年的回顧展嘉年華會以「Once upon a time」為題，用白雪公主、花木蘭、愛麗絲、灰姑娘、冰雪奇緣等童話故事串聯，結合戲劇與歌舞表演，象徵每一個畢業生都在自己的奇幻旅程上冒險，沿途有同伴的相助，並且一一克服難關，希望學長姐們能繼續朝夢想前進。


▲大葉大學休閒系系學會表演。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

此外，晚會上的吉他表演，則是同學把平常會吃的店家都寫進歌詞，創作了「山腳路要吃什麼」這首歌曲，用歌聲帶著畢業生回憶四年的美味記憶。


▲吉他表演「山腳路要吃什麼」是大葉大學休閒系學生自創的歌曲。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

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