金金併擬再鬆綁 金管會將放寬資本計提當誘因

金管會日前才拋出金金併鬆綁規定，主委顧立雄今 (13) 日再表示，為了鼓勵金融整併，將放寬資本計提，以作為提高併購意願的誘因。

顧立雄日前針對金金併放寬的 3 大規定，一是降低首次收購門檻，從持股 25% 降至 10%，但須以「金控」為購併主體；二是可採「敵意併購」，三是僅限民民併，不碰觸公公併、公民併。

由於過去的「二次金改」引發諸多質疑，像是中信金插旗兆豐金失利，以及台新投資彰銀至今仍在打官司等，顧立雄表示，這也是為什麼這次金融整併，金管會刻意避開公股之間或是公民營之間整併，但由於也有業者反應，不開放公股整併，效果不大，因此金管會會再聽取財政部意見。