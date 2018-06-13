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金金併擬再鬆綁 金管會將放寬資本計提當誘因

鉅亨網2018/06/13 19:53
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金管會日前才拋出金金併鬆綁規定，主委顧立雄今 (13) 日再表示，為了鼓勵金融整併，將放寬資本計提，以作為提高併購意願的誘因。

顧立雄日前針對金金併放寬的 3 大規定，一是降低首次收購門檻，從持股 25% 降至 10%，但須以「金控」為購併主體；二是可採「敵意併購」，三是僅限民民併，不碰觸公公併、公民併。

由於過去的「二次金改」引發諸多質疑，像是中信金插旗兆豐金失利，以及台新投資彰銀至今仍在打官司等，顧立雄表示，這也是為什麼這次金融整併，金管會刻意避開公股之間或是公民營之間整併，但由於也有業者反應，不開放公股整併，效果不大，因此金管會會再聽取財政部意見。

為鼓勵民營金控整併，顧立雄再提出另一項誘因，他表示，目前金管會打算從資本計提的部分下手，所謂資本計提誘因，即金控若拿出新台幣 100 億元金金併時，100 億元要從自有資本扣除，會影響金控的資本適足率，但若把這 100 億元放在風險性資產項下，這樣就比較不會影響金控的資本適足率，可進一步提高購併的誘因。

行政院院會明天將討論金管會提出的金融發展策略，除了「金金併」策鬆綁外，金管會還將提出建立台灣成為區域理財中心等規劃；顧立雄說，明天院會完即會向媒體發布，下午金管會端節記者會，也會再做說明。

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