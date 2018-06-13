慕哲咖啡早用環保吸管 顧客接受度高

（中央社記者吳欣紜台北13日電）吸管議題最近引起熱議，不少民眾對可重複使用吸管的衛生有疑慮，但有業者指出，改提供環保吸管後，許多民眾都會打卡宣傳、稱讚，各方肯定都讓他們認為這決定是對的。

環保署擬在4大公共場所內用禁供一次性塑膠吸管引起討論，但在台灣，其實有許多商家早就只提供環保吸管給顧客使用，台北市左轉有書Ｘ慕哲咖啡就是其中一間。

左轉有書Ｘ慕哲咖啡合夥人孫友聯接受中央社記者訪問時指出，許多國家都有不使用塑膠吸管的行動，因為吸管無法分解且會對環境造成的污染，因此店內也極盡所能的希望能減少一次性、無法重複使用的產品。