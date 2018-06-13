高雄市長選戰 綠談創新科技藍不怕檢驗

（中央社記者王淑芬高雄13日電）民進黨高雄市長參選人陳其邁今天繼續宣傳智慧城市、經濟首都政策，促政府扮演創新科技的推手；國民黨的韓國瑜則因為明天將接受北檢約談，搶先表達樂於被檢驗、真金不怕火煉的立場。

年底高雄市長選舉，陳其邁採穩紮穩打的策略，按照他的步調宣傳政策理念。

他今天出席在高雄科技大學第一校區舉行的「中華科技金融學會南部分會」成立大會，陳其邁侃侃而談智慧城市、經濟首都政策，也主張政府要扮演創新科技的推手，透過鼓勵如區塊鏈技術的顛覆式創新，讓高雄往前走，實現民眾有感的便捷生活。