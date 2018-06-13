南區國防培育班簽換約　提供學子就業升學管道

沈副部長表示，為了吸引優秀高中職學生加入國軍，國防部已訂定「國防培育班」實施要點暨獎勵措施，包括三種不同類型的招生作業補助方式，透過民間高中職學校招生資源與培育管道，建立合作模式，已有99所學校完成簽約。

（軍聞社記者莊家宏高雄13電）國防部副部長沈一鳴上將今日主持南部地區高中職校「國防培育班」簽換約儀式暨招募座談，代表國防部長嚴德發，對校長及各位師長長期支持募兵推動，表達最誠摯的謝意，並預祝端午節快樂。

沈副部長指出，參加培育班的同學，想要繼續升學，可以「登記入學」國軍士官二專班，或就讀南亞技術學院（國防部ROTC專業大學），加入ROTC行列，或是想直接就業，可加入志願士兵行列，另外，國防部也保留寒、 暑期戰鬥營名額給「國防培育班」簽約學校，讓同學在寒、暑假親身體驗國防事務；並將陸續安排「部隊演訓臨場參觀」，在今年的漢光演習就邀請14位大學及高中校長參訪臺中清泉崗「聯合反空（機）降作戰操演」，讓師長及學生實地觀摩國軍演訓。

沈副部長強調，為了達成「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略目標，國軍上周已完成「漢光34號演習」實兵演練，經過五天四夜、不眠不休的演練，各項課目均達到規劃目標，成功展現國軍「濱海決勝、灘岸殲敵」的能力，真實的戰力除需要先進武器裝備，更重要的是人，國軍不怕苦、不怕難，透過招募使官兵素質日益提升，充滿信心與決心，堅定保家衛國，才是國防戰力真實的本質。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社