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〈Fed升息前瞻〉歷年利率揚升期間 新興市場漲幅優

鉅亨網2018/06/13 20:06
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受到美國聯準會和歐洲央行本周開會影響，新興市場觀望氣氛濃，法人今 (13) 日指出，回顧美國自 1988 年至 2006 年之間四段升息循環，新興市場股市三次升息期間漲幅優於成熟市場，在美國聯準會持續採取溫和升息漸進式縮表，估計只要新興貨幣持穩，資金可望回流新興市場。

摩根全方位新興市場基金產品經理張乃文表示，美國升息是基於就業市場持續改善和經濟成長動能強勁，由於全球股市向來關注美國，新興市場企業動能又與全球經濟存在高度正向連動關係，根據過往經驗顯示，美國升息期間，新興市場股市表現相對亮眼，因此隨著美股展開金融海嘯以來的多頭行情，新興市場風險性資產可望跟著看俏。

而除了利率政策之外，原物料也與新興市場股市息息相關，張乃文表示，景氣後周期階段有利原物料多頭，而原物料價格上漲，除提升新興市場原物料出口成長，也將拉抬內需消費擴張，對於整體新興市場景氣向上具有正面催化作用。

整體來看，伴隨新興市場經濟增長趨穩，新興企業獲利成長也跟著大躍進，張乃文指出，新興市場企業去年獲利已大步邁出谷底，且若以價值面來看，目前新興股市評價只來到歷史平均水位，在基本面持續熱轉，評價面又有機會上調之下，現階段相對看好新興股市的投資價值。

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關鍵字美國聯準會升息新興市場headline
金金併擬再鬆綁 金管會將放...

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