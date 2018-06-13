〈Fed升息前瞻〉歷年利率揚升期間 新興市場漲幅優

受到美國聯準會和歐洲央行本周開會影響，新興市場觀望氣氛濃，法人今 (13) 日指出，回顧美國自 1988 年至 2006 年之間四段升息循環，新興市場股市三次升息期間漲幅優於成熟市場，在美國聯準會持續採取溫和升息漸進式縮表，估計只要新興貨幣持穩，資金可望回流新興市場。

摩根全方位新興市場基金產品經理張乃文表示，美國升息是基於就業市場持續改善和經濟成長動能強勁，由於全球股市向來關注美國，新興市場企業動能又與全球經濟存在高度正向連動關係，根據過往經驗顯示，美國升息期間，新興市場股市表現相對亮眼，因此隨著美股展開金融海嘯以來的多頭行情，新興市場風險性資產可望跟著看俏。