驗證祖先是否來自台灣 竹筏挑戰航向與那國島

（中央社記者盧太城台東縣13日電）為了驗證日本祖先是否來自3萬年前的台灣八仙洞人，台灣史前館和日本科博館合作，確定明年以阿美族的竹筏挑戰從台灣東海岸航向日本與那國島。

日本考古學者研究，推測日本人的祖先有部分可能是3萬年前的東海岸八仙洞人，跨越黑潮航行到日本與那國島。

為了證明這項推測，國立台灣史前文化博物館與日本國立科學博物館合作推動「3萬年前的航海－跨越黑潮」實驗計畫。

由日本國立科學博物館「人類史研究群長」海部陽介教授，在1年前以草船從與那國島出發，航向距離75公里遠的西表島的試驗，不過草船試驗失敗。研究團隊接著到台東，直接研究以竹筏航向日本的可能性。