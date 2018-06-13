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〈凌華股東會〉去年營收達百億 轉型拚獲利

鉅亨網2018/06/13 20:14
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工業電腦凌華 (6166-TW) 2017 年營收正式邁入百億元大關，公司未來將轉型以獲利為主、成長為輔的營運策略。今年車載電腦需求強勁，凌華與電信商合作的邊緣運算伺服器專案出貨亦將逐步放量，下半年營運可望優於上半年。

凌華 2017 年每股純益僅 1.79 元，是五年來最差表現。劉鈞指出，其中一個原因是因為 DRAM 及零組件等漲價。公司邁入百億大關後，將努力增加產品附加價值，減少競爭對手。

隨著車載電腦市場增加，加上跟電信商合作邊緣運算伺服器等專案，凌華下半年營運表現將比上半年好。

劉鈞表示，凌華兩年半前投資併購英國軟體公司 PrismTech，雖然無法顯著貢獻營收，但增加與全球大型廠商合作機會；研發人力也是凌華積極投入項目，投資及公司營運都期待未來性發展，而非只看短期獲利。

凌華將與友嘉 (8139-TW) 合作，打造台灣第一個 5G 未來工廠，並獲得經濟部 8000 萬元補助；此外，凌華為 AI 及 IoT 應用市場鋪路，繼英特爾之後，已成為輝達在嵌入式工業電腦商業應用合作夥伴。

凌華預計，今年微型技術服務方案 (digital experiment as a service, DXS) 目標為 40 個，目前前 5 月已經談定 25 個客戶，順利導入 IoT 應用服務方案，在美國及中國大陸最多，未來期待在歐洲攻下 7 到 10 個新客戶，繼續開發藍海市場。

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