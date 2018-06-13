防範致災性豪雨　雲林縣府啟動防災應變機制

根據氣象局預報，今年首波梅雨滯留鋒面加上西南氣流，今（13）日下午起恐讓全台降下豪雨，且有可能會持續到下周二，縣長李進勇表示，縣府立即啟動全面性防災應變機制，同時籲請民眾提高警覺，防患於未然。

李進勇表示，縣內所有水利設施已完成巡檢盤點，縣府及各公所共有大型移動式抽水機組16英吋及12英吋176台、中小型移動式抽水機組3英吋到6英吋86台，並洽水利署調借移動式抽水機，預佈縣內各易淹水地區。鑒於豪雨可能帶來重大災損，呼籲縣民面對即將到來的梅雨及西南氣流千萬不可掉以輕心，縣府及各相關單位也於今日啟動戒備作業，預先進行防災部署。