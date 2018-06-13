防範致災性豪雨　雲林縣府啟動防災應變機制

根據氣象局預報，今年首波梅雨滯留鋒面加上西南氣流，今（13）日下午起恐讓全台降下豪雨，且有可能會持續到下周二，縣長李進勇表示，縣府立即啟動全面性防災應變機制，同時籲請民眾提高警覺，防患於未然。
李進勇表示，縣內所有水利設施已完成巡檢盤點，縣府及各公所共有大型移動式抽水機組16英吋及12英吋176台、中小型移動式抽水機組3英吋到6英吋86台，並洽水利署調借移動式抽水機，預佈縣內各易淹水地區。鑒於豪雨可能帶來重大災損，呼籲縣民面對即將到來的梅雨及西南氣流千萬不可掉以輕心，縣府及各相關單位也於今日啟動戒備作業，預先進行防災部署。
而今年度雲林縣各鄉鎮市轄內河川及區域排水瓶頸段清疏工程總計有99案，目前已清疏完成64案，10案執行中，另有25案尚待辦理，李縣長除要求水利單位會同各鄉鎮市公所迅速啟動清疏工程作業；也請中央支持協助清疏經費缺口約1.2億元。
李進勇也指示民政及社會單位，務必與各鄉鎮市公所及縣內社福機構保持聯繫，在達到二級警戒時將所有撤離預備工作安排就緒，當一級警戒啟動時隨即進行撤離作業，務必以最高規格的預防標準維護縣民安全。
李進勇今日下午特別邀請經濟部水利署曹華平副署長一同巡視平和抽水站、大湖口溪三結橋、石龜中排、石牛溪清疏等水利設施防災整備狀況，期結合中央及地方防汛能量，一同面對今年汛期的挑戰，保障縣民生命財產安全。
針對雲林縣易淹水地區，也分別於海口抽水站、斗六水資源回收中心、北港礫間處理廠共整備6000包砂包，各鄉鎮市公所也有庫存砂包9,849包、太空包363包，供搶險使用，請低窪地區民眾務必提前做好防災準備。