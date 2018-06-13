川金會落幕 南韓媒體讚揚邁出和平首步

韓國日報在社論中說：「就關鍵議題而言…這場會談的結果似乎並不符合期待。」

聯合聲明只說，平壤承諾「致力邁向朝鮮半島完全非核化」。

立場中立的「韓國日報」（Hankook）指出，雙方領袖峰會後簽署的聯合聲明中，並無華府對北韓「完全、可驗證且不可逆」非核化的要求，並缺乏達成非核化目標的具體時程。

川金會：南韓觀點（中央社首爾13日綜合外電報導）美國總統川普與北韓領導人金正恩在新加坡舉行的歷史性峰會昨天落幕，南韓媒體今天大多對川金會結果表達審慎樂觀，但一家保守派日報痛批川金會的聯合聲明「荒謬」。

但社論中強調，廢除北韓核武的具體步驟將在後續談判中處理，朝鮮半島非核化及兩韓之間永久和平的談判「已然展開」。

儘管廢除平壤核武的時間表仍不明，親商的中央日報（JoongAng）對川金會結果表達審慎樂觀。

中央日報指出：「我們不能稱峰會失敗，兩個宿敵領袖會面已具歷史性。終結自韓戰以來數十年敵意的第一步已經邁出。」

不過保守派「朝鮮日報」（Chosun）大肆批評川金簽署的聯合聲明。

朝鮮日報在社論中說：「6月12日簽署的聯合聲明令人驚訝且荒謬，我們幾乎不能相信自己所見。」

朝鮮日報抨擊川普，在北韓開始廢除核武前，就已承諾要停止美國與南韓的年度聯合軍演。（譯者：蔡佳伶/核稿：嚴思祺）1070613