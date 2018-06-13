內用禁塑膠吸管 不禁紙質或木片吸管

（中央社記者吳欣紜台北13日電）環保署4大公共場所內用擬禁供一次性塑膠吸管政策，讓不少民眾擔憂珍珠奶茶文化會被毀滅。事實上，紙吸管、生物可分解吸管等都不在公告範圍內，業者仍可使用這些一次性吸管。

「明年不能用吸管了嗎」、「要喝珍珠奶茶該怎麼辦」，這些都是民眾最近聽到環保署的吸管政策時心中所冒出的疑問。不過，仔細看看環保署預告的草案內容，這些擔憂或許可以緩緩。

環保署日前預告內用禁供一次性塑膠吸管相關草案，是要禁止4大場所包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等8000家業者，提供「內用者」一次性的塑膠吸管。因此，若是在4大場所「外帶」飲料、在不屬於4大場所的店家或是外帶，都不在這次預告的範圍內。