NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈身分證遭李勘三千塊阻擋　李文氣炸大武山星空廣場　獲建築園冶獎殊榮8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

內用禁塑膠吸管 不禁紙質或木片吸管

中央社2018/06/13 20:21
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者吳欣紜台北13日電）環保署4大公共場所內用擬禁供一次性塑膠吸管政策，讓不少民眾擔憂珍珠奶茶文化會被毀滅。事實上，紙吸管、生物可分解吸管等都不在公告範圍內，業者仍可使用這些一次性吸管。

「明年不能用吸管了嗎」、「要喝珍珠奶茶該怎麼辦」，這些都是民眾最近聽到環保署的吸管政策時心中所冒出的疑問。不過，仔細看看環保署預告的草案內容，這些擔憂或許可以緩緩。

環保署日前預告內用禁供一次性塑膠吸管相關草案，是要禁止4大場所包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等8000家業者，提供「內用者」一次性的塑膠吸管。因此，若是在4大場所「外帶」飲料、在不屬於4大場所的店家或是外帶，都不在這次預告的範圍內。

此外，這次草案的限制是指「一次性塑膠吸管」，考量一次性替代性材質有限，因此若是生物可分解塑膠吸管、以紙類、木片或蘆葦等植物纖維為本體且塑膠含量重量低於10%的吸管，業者仍可以繼續提供內用者使用。

環保署廢管處副處長蘇國澤指出，考量一次性塑膠吸管替代材質有限，因此，在過渡期間，不禁止生物可分解塑膠及植物纖維等一次性吸管，但一次性吸管仍會有垃圾產生，目前國際上很多國家都已有針對吸管做管制，還是希望民眾可以選擇能重複使用的吸管，減少資源浪費。（編輯：吳協昌）1070613

菲幣兌美元匯率 跌至近12年新嚴防豪雨 嘉明湖步道14至...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan