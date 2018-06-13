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中央社

中國施壓民航矮化台灣 莫健：對中國沒好處

中央社2018/06/13 20:17
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北13日電）中國打壓台灣，施壓國際航空公司更改對台稱呼以矮化台灣。美國在台協會（AIT）主席莫健今天表示，中方做法不恰當，會帶來反效果，對中國自己來說，也沒有好處。

中國對台灣的打壓，除了阻撓台灣參與國際組織，近來也施壓國際航空公司，更改對台灣的稱呼，以矮化台灣。

對於中國施壓民航矮化台灣，目前人在台灣訪問的莫健（James Moriarty）接受中央社專訪時表示，美國政府向美國企業指出，這會產生不良效果（counterproductive）。美國政府無法干涉美國企業該做什麼或不該做什麼，但美國政府與企業溝通。

同時，他說，美國也向美國的盟友（diplomaticpartners）表示，中國的作法是不恰當的。解決兩岸歧異，須依照兩岸人民的意志。

莫健表示，中國的作法對中國自身沒有好處，也是對台灣人民的侮辱。中國常說希望和平統一，但美方希望中方了解，這樣的做法會有不良效果。

此外，談到兩岸關係，莫健表示，美方希望看到兩岸進行建設性的對話，也盡力往這個方向推動。但他說，美方能做的有限，美國不會介入，但會持續呼籲兩岸對話，特別是呼籲大陸和台灣對話。

兩岸要進行對話，莫健認為，北京的情勢發展比任何原因都還重要；美方會持續讓中方了解，美方認為兩岸關係對區域和平是很重要的。

不過，莫健也說，關於兩岸議題，中國有自己的政策，美國在這方面並沒有太大的影響力。

另一方面，莫健表示，每當看到台灣試圖向大陸對話，美國都受到鼓舞。他認為，總統蔡英文已試著向大陸對話，是「務實、理性的領導者」；他也不認為華府的人會覺得兩岸缺乏對話是蔡總統的錯。

有關台灣國際參與，莫健表示，中國對台灣參與世界衛生大會的立場令人感到失望，但看到越來越多國家願意為台灣的處境發聲，他為此感到鼓舞。

莫健說，美國與台灣在國際參與議題上密切合作，美國也和美國的夥伴溝通，確保他們了解美方的立場，並共同協助台灣的國際參與。（編輯：林興盟）1070613

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