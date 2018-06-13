空少謊稱總統專機有炸彈被炒 法院改判解僱合法

黃男指出，當時總統蔡英文欲出訪友邦，為喚起總統及社會大眾對空服員權利的關注，以利與華航協商，便於6月24日上午8時打電話，謊報總統專機有炸彈；後來他遭華航調職處分，先在105年7月初轉任地勤，並在105年11月4日遭解職。

黃男主張，他從民國86年起，任職於中華航空股份有限公司擔任空服員，因華航突於105年5月變更勞動條件，為保障自己的勞動權益，便參與桃園市空服員職業工會從105年6月24日開始的罷工活動。

（中央社記者王揚宇、陳葦庭台北13日電）華航黃姓空服員謊稱總統專機有炸彈，遭華航解僱；黃男打官司要求復職，一審法院判准。全案經上訴，高院認為華航符合解僱最後手段性原則等，今改判解僱有理，全案可上訴。

黃男事後打官司提告，請求確認僱傭關係存在等訴訟。桃園地方法院在106年9月，做出確認黃男與華航間的僱傭關係存在等判決。

華航不服提起上訴。高院審理後認為，華航的人評會決議，於105年11月4日解僱黃男，未罹勞基法所定的30日除斥期間。

高院認為，黃男謊報總統專機有炸彈行為，並非勞資爭議行為，不具正當性，違反民用航空法規定，也使華航長年形塑維護飛航安全與空服員專業形象遭破壞殆盡，悖離勞動關係中最基本的忠誠義務。華航按照員工獎懲相關規定並依勞基法規定終止勞動契約，符合解僱最後手段性原則。

對此，華航回應，公司向來將飛安當作企業存續根本，沒有灰色地帶；所有華航同仁都應恪遵安全規範與專業態度，任何不遵守規定的行為都不被容許。

華航強調，飛安議題只有是非，不應無限上綱工運訴求，合理化違法行為，以脅迫旅客引起社會恐慌作為鬥爭手段，公司尊重法院判決，也將貫徹維護飛安決心，絕不容許類似事件再度發生。（編輯：李亨山）1070613