NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈暴雨將至　一張圖說明雨怎麼下身分證遭李勘三千塊阻擋　李文氣炸8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

廠商共同集資　購鳳梨感恩在地醫護

記者洪佳伶／雲林報導2018/06/13 20:39
▲照顧在地農民感恩在地醫護，在地水果致贈記者會。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.13)
▲照顧在地農民感恩在地醫護，在地水果致贈記者會。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.13)

雲林縣鳳梨盛產，為照顧在地農民，雲林科技工業區廠商協進會蘇振毅理事長邀請工業區內廠商共同集資，採購鳳梨贈送給臺大醫院雲林分院，由醫院同仁代表接受，副縣長丁彥哲、建設處副處長鄭峰明、衛生局副局長吳英郎及雲林科技工業區廠商協進會理事長蘇振毅、輔導理事長李美惠、副理事長陳源煌、佳聯有線電視公司董事長許恆慈等廠商代表皆出席宣傳縣內優質美味的鳳梨，除以實際行動照顧在地農民，協助果農宣傳行銷及穩定價格外，也祝賀醫護同仁端午佳節愉快，以高品質的鳳梨慰勞辛苦的醫護人員。

丁彥哲表示，古坑鄉鳳梨栽種的面積大約590公頃，現在正是盛產的季節，鳳梨酸甜多汁，除可直接鮮食外，更是不少人夏日餐桌上的料理常客，在這炎熱的夏天，鳳梨正是最好的消暑聖品，感謝工業區廠商能集資購買在地鳳梨，並送給辛苦的醫護人員，希望能帶給全體醫護同仁「好運旺旺來」的好兆頭，在此也呼籲消費者能多吃鳳梨，既能消暑解渴又能幫助辛苦的農民。


▲副縣長丁彥哲感謝工業區廠商能集資購買在地鳳梨，並送給辛苦的醫護人員。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.13)

臺大醫院雲林分院院長黃瑞仁對雲林科技工業區協進會蘇振毅理事長及所有捐贈廠商在經營企業之餘，不忘關心社會，照顧農民，發起購買鳳梨慰勞醫院工作人員表示誠摯謝意與敬佩。這次係向古坑農民採購鳳梨約8000斤，總數約2500至2800顆。將發給醫院員工、志工及外包人員，共2150人。對於來自於社會支持肯定，讓堅守醫療工作崗位所有人員獲得莫大鼓舞。相信同仁「吃在嘴裡，甜在心裡」，將感動化為行動。

雲林科技工業區廠商協進會理事長蘇振毅表示，贈送鳳梨給臺大醫院雲林分院並非希望醫院業績「旺來」，而是有感於近年來臺大醫院雲林分院戮力發展急重難症，讓在雲林生活的我們感受到健康獲得保障，感恩在心，有機會應該表達致謝。適逢今年鳳梨盛產，為幫助農民，鳳梨營養豐富又是品嚐最佳時候，興起購買動機，邀集工業區廠商及佳聯有線電視有限公司一起共襄盛舉。 


▲理事長蘇振毅理事長邀請工業區內廠商共同集資，贈送給臺大醫院雲林分院。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.13)

關鍵字雲林科技工業區蘇振毅臺大醫院鳳梨
外勞免費學中文　勞工局7/1開課大武山星空廣場　獲建築園冶獎殊榮

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan