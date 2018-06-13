廠商共同集資　購鳳梨感恩在地醫護

雲林縣鳳梨盛產，為照顧在地農民，雲林科技工業區廠商協進會蘇振毅理事長邀請工業區內廠商共同集資，採購鳳梨贈送給臺大醫院雲林分院，由醫院同仁代表接受，副縣長丁彥哲、建設處副處長鄭峰明、衛生局副局長吳英郎及雲林科技工業區廠商協進會理事長蘇振毅、輔導理事長李美惠、副理事長陳源煌、佳聯有線電視公司董事長許恆慈等廠商代表皆出席宣傳縣內優質美味的鳳梨，除以實際行動照顧在地農民，協助果農宣傳行銷及穩定價格外，也祝賀醫護同仁端午佳節愉快，以高品質的鳳梨慰勞辛苦的醫護人員。

丁彥哲表示，古坑鄉鳳梨栽種的面積大約590公頃，現在正是盛產的季節，鳳梨酸甜多汁，除可直接鮮食外，更是不少人夏日餐桌上的料理常客，在這炎熱的夏天，鳳梨正是最好的消暑聖品，感謝工業區廠商能集資購買在地鳳梨，並送給辛苦的醫護人員，希望能帶給全體醫護同仁「好運旺旺來」的好兆頭，在此也呼籲消費者能多吃鳳梨，既能消暑解渴又能幫助辛苦的農民。