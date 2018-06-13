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中央社

川金會落幕 誰是贏家誰是輸家

中央社2018/06/13 20:36
中央社 國際 / NOWnews
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川金會：峰會看點（中央社新加坡12日綜合外電報導）美國總統川普和北韓領導人金正恩昨天簽署的文件中，許多細節尚待解決，包括北韓非核化的具體作法。不過華盛頓郵報指出，川金會可說是歷史性的一刻，顯然有多位贏家與輸家。

●贏家：

★川普：川普對自己設定非常高的標準，會前就聲稱自己在「頭一分鐘內」就能知道金正恩對非核化是否認真，甚至還抱持贏得諾貝爾和平獎的念頭。事實上，不可能光靠一場會談就說服全世界相信北韓是懷著誠意坐上談判桌。

不過這場峰會是川普就任美國總統以來表現最具政治家風範的一次，也意味核子強權國家之間的緊繃關係大為舒緩。在峰會登場前，媒體罕見對川普做出正面報導。

★金正恩：峰會上的短暫露面堪稱金正恩的一大勝利，被國際社會唾棄的獨裁者突然能和美國總統進行雙邊會談。北韓發展核子計畫的一大目的就是在國際舞台上贏得更高的地位，和川普平起平坐讓北韓朝目標邁進一步。

★獲北韓釋放的3名韓裔美國公民：北韓和美國取得外交進展的最大獲益者，包括遭北韓囚禁的金東哲（Kim Dong-chul）、金相德（Tony Kim）和金學成（KimHak-song），已在5月獲釋後返美。

★美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）：他還未出任國務卿，就已協助奠定川金會的基礎。今年3月，外界明顯看到川普將時任中央情報局（CIA）局長的蓬佩奧視為外交談判的要角。4月，川普提名蓬佩奧接替提勒森（Rex Tillerson）出任國務卿，人事案還未獲得參議院通過，川普就派遣蓬佩奧秘密出使北韓。

在推動美國和北韓會談的過程中，蓬佩奧在川普政府內的地位竄升速度超越所有人。

★新加坡：川金會有助促進東道主新加坡的經濟。據路透社報導：「從峰會主題漢堡、兜售『世界和平』獎章的網路投機賣家，到印有『和平出自獅城』字樣的T恤，新加坡大發利市。」

★美國職籃NBA前球星羅德曼（Dennis Rodman）：羅德曼很久以前就因對北韓抱持天真看法而備受嘲諷。他在川金會前飛抵新加坡，獲得的正當性前所未見。

美國有線電視新聞網（CNN）報導川金會新聞時曾訪問羅德曼，他表示白宮曾致電感謝他過去和金正恩奠定的往來基礎。

CNN主播古莫（Chris Cuomo）對觀眾表示，「要了解（美國和北韓）兩位領袖，尤其是金正恩的內心，更確切的說應是怪誕想法」，羅德曼是「我們現在的最佳資源」。

●輸家

★加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）：川普在川金會前展現強勢一面，間接傷到杜魯道。

川普離開加拿大的七大工業國集團（G7）高峰會，前往出席川金會途中，痛批杜魯道既「不誠實」又「懦弱」。

相較於杜魯道表示加拿大人「不會任人擺布」的相對溫和說法，川普發飆似乎是過度強烈的回應。不過白宮首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）事後接受CNN訪問時表示，川普的暴怒「在很大程度上」是想對金正恩傳遞訊息。

柯德洛說，「前往（新加坡）和北韓進行談判途中，他（川普）絕不容許任何示弱的跡象」，「也不應這麼做…金正恩絕不會看到美國的弱點」。

★其餘G7國家：川普準備參加川金會前，顯然不願把所有注意力都放在G7國家身上。川普私下向助理抱怨不得不和G7盟邦開會，表示自己的時間應更妥善用於準備川金會。

接下來，川普就讓美國退出G7峰會針對「自由、公平與互惠的貿易」所發表的聯合聲明。

★北韓人民：川金會將重點放在北韓核子問題，引發的一項副作用就是人權議題被丟在一旁。

川普今年初發表國情咨文演說時指出：「沒有政權像北韓的殘酷獨裁政府那樣全面或殘忍地壓迫自己的人民。」但他訪問新加坡期間並未說出任何類似的話。

在川金會後的記者會，川普談到金正恩時表示：「他才華洋溢。」「任何人像他那樣26歲接班，就有能力治理國家，且是以強硬的方式統治，我並不是說他統治得很好，也不會對此發表任何看法。很少人在這樣的年紀能夠做到，或許你可以從一萬人中找到一個。」（譯者：陳宜君/核稿：何宏儒）1070613

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