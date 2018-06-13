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超商夏季集點熱戰 找人氣肖像明星助陣

中央社2018/06/13 20:38
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者郭幸宜台北13日電）超商集點大戰吹起可愛風，統一超商找上卡娜赫拉與史努比，全家則是攜手三麗鷗人氣肖像明星，推出集點加價購的活動，兌換商品主打可愛與實用兼具。

統一超商6月初推出「卡娜赫拉的小動物卡哇伊療癒系列」，瞄準咖啡與茶類消費族群，購買指定飲品就能累積點數，積滿點數就能以加價購買方式，兌換指定商品，種類包括琺瑯鍋、茶壺、茶杯，與睡袋等。

除了卡娜赫拉外，統一超商看好史努比男女老少通吃的魅力，預告將在20日推出史努比木質系列商品，兌換品項包括公仔、手機座、筆筒、掛鐘、旋轉音樂盒、飛機萬年曆等。

全家超商在6月初與三麗鷗合作，結合三麗鷗人氣明星肖像KIKI&LALA、美樂蒂、大耳狗、布丁狗、蛋黃哥等，將動物肖像融入門後掛勾、珪藻土杯墊與地墊、枕頭套、刷具組等常見的生活用品中，吸引小資女客層。

根據全家觀察，越來越多的消費者在喜歡可愛療癒小物之際，也開始重視物品的實用性，尤其偏愛療癒小物的主力客群年齡層，多半集中在20歲到39歲的女性，而這個年齡層的客人又相對重視集點贈品的實用性。

零售通路業者為維繫與顧客的黏著度，這幾年紛紛推出集點兌換活動，為吸引消費者青睞，兌換商品包羅萬象，包括可愛風的卡通肖像商品、精品系列、針對男性顧客推出的重機模型，以及主攻婆婆媽媽的民生消費用品等，透過不同商品種類，將顧客吸引上門，並拉抬營收業績。

全家超商認為，會員制度與集點活動確實能創造黏客效益，也因此，全家更將集點制度做進一步變革，包括：將集點、兌換的期限從過去的10週進一步拉長到一年，並且針對不同年齡層、消費族群提供不同兌換商品。（編輯：林興盟）1070613

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