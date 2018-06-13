超商夏季集點熱戰 找人氣肖像明星助陣

（中央社記者郭幸宜台北13日電）超商集點大戰吹起可愛風，統一超商找上卡娜赫拉與史努比，全家則是攜手三麗鷗人氣肖像明星，推出集點加價購的活動，兌換商品主打可愛與實用兼具。

統一超商6月初推出「卡娜赫拉的小動物卡哇伊療癒系列」，瞄準咖啡與茶類消費族群，購買指定飲品就能累積點數，積滿點數就能以加價購買方式，兌換指定商品，種類包括琺瑯鍋、茶壺、茶杯，與睡袋等。

除了卡娜赫拉外，統一超商看好史努比男女老少通吃的魅力，預告將在20日推出史努比木質系列商品，兌換品項包括公仔、手機座、筆筒、掛鐘、旋轉音樂盒、飛機萬年曆等。