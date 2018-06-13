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花蓮出力又出書 籲重視心智障礙雙老議題

中央社2018/06/13 20:42
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）自2015年起，花蓮縣政府提供心智障礙的「雙老家庭」專業到宅服務，並將中高齡障礙者12個案家庭及第一線照顧人員的小故事編寫成書出版，並於今天發表，希望喚起社會支持。

罹患腦性麻痺的齡齡，56年來一切生活起居都必須仰賴77歲的媽媽照顧。齡齡肢體不協調，顏面肌肉扭曲，只會發出嘿嘿的聲音，因此只有朝夕相處的媽媽，才能懂她想要表達什麼。

雖然齡齡身體受到病痛折磨，卻愛畫畫，她克服身體上的缺陷，吃力地拿起畫筆，畫出許多人像及心中想表達的事。花蓮縣政府今天發表的「牽手─一同走過」書中插畫，就有多幅齡齡的作品。

出席新書發表會的中華民國智障者家長總會秘書長林惠芳說，許多身心障礙者家庭，可能就在社區裡，透過這本書讓更多人了解這群人，大家若能多伸一些援手，就能多一些幫忙。

花蓮縣政府社會處副處長陳加富說，為掌握心智障礙雙老家庭現況，2015年起辦理心智障礙者雙老（父母與子女皆老）家庭支持網絡服務模式計畫；領有智能障礙、自閉症、精神障礙身心障礙證明者，年齡符合35歲以上的中高齡共有4120人，經社工初評的家庭累計有136戶155名心智障礙者。

目前個案管理數為63戶家庭79名心智障礙者，持續提供服務與協助，保障中高齡心智障礙者權益，降低照顧者的壓力及負荷。並發展專家到宅團隊，由社工、教保員、心理諮商師、營養師及治療師等專業人力到宅提供服務。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070613

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