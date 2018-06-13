花蓮出力又出書 籲重視心智障礙雙老議題

（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）自2015年起，花蓮縣政府提供心智障礙的「雙老家庭」專業到宅服務，並將中高齡障礙者12個案家庭及第一線照顧人員的小故事編寫成書出版，並於今天發表，希望喚起社會支持。

罹患腦性麻痺的齡齡，56年來一切生活起居都必須仰賴77歲的媽媽照顧。齡齡肢體不協調，顏面肌肉扭曲，只會發出嘿嘿的聲音，因此只有朝夕相處的媽媽，才能懂她想要表達什麼。

雖然齡齡身體受到病痛折磨，卻愛畫畫，她克服身體上的缺陷，吃力地拿起畫筆，畫出許多人像及心中想表達的事。花蓮縣政府今天發表的「牽手─一同走過」書中插畫，就有多幅齡齡的作品。