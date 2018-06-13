國道警涉性侵遭起訴 反控女網友為錢色誘

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）一名林姓國道員警涉嫌利用女網友需錢孔急向他借款，以手指性侵被害人，苗栗地檢署偵結，依加重強制性交罪起訴；林男則反告女子恐嚇取財、妨害名譽，靜待司法調查。

苗栗地檢署起訴書指出，49歲林姓員警於民國102年透過臉書(facebook)與從事警界宣導品買賣的被害女子成為網友，女子106年8月向他商借新台幣10萬元急用，雙方原本約定在嘉義交付借款，林男臨時傳訊息聲稱車輛故障，請她搭高鐵到苗栗。

林男在女子搭高鐵抵達苗栗後，陸續傳了多封訊息指引見面地點，卻與2名友人在暗中觀察，待女子不耐表明想要離開，才獨自駕車前往造橋鄉龍湖宮附近，隨後載她前往竹南龍鳳漁港、通霄鎮、銅鑼九華山等地閒晃。