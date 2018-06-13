造勢20大？中國官方規劃百部捧習紀錄片

中國廣電總局通報稱，「記錄新時代」紀錄片創作傳播工程目前規劃從2018年到2022年，展開編制百部紀錄片重點選題規劃工作，緊緊圍繞未來5年重要時間節點和重大宣傳主題。

（中央社台北13日電）中國官方將實施「記錄新時代」紀錄片創作傳播工程，到2022年將編制100部紀錄片重點選題規畫工作。由於外界預期習近平在2022年召開的中共20大後將繼續掌權，此規劃或意在幫習造勢。

此外，規劃還包括擴大國產紀錄片播出需求，實施紀錄片海外推廣計畫，加快國產紀錄片「走出去」，以「記錄新時代」紀錄片創作傳播工程為載體，推動紀錄片產業發展。

綜合外媒報導，「新時代」一詞在中國社會有特殊的政治意涵。中共總書記習近平在19大報告中提出「習近平新時代中國特色社會主義思想」，此後中國官方對外宣傳上便屢屢以「新時代」為題推動相關工作。

值得注意的是，此次宣傳工程的時間為2018年至2022年，時間點與宣傳主題引人玩味，頗有替習近平繼續掌權造勢之意。

如無意外，2022年是中共最高權力更迭之年，中共當年將迎來20大，選出新任總書記。

再者，中國全國人民代表大會今年3月投票通過「憲法」修正案草案，取消中國國家主席連任限制。外界預期，這是習近平為了續任而鋪路，意在中共20大後繼續擔任中共總書記並在2023年續任中國國家主席。（編輯：陳家倫/林克倫）1070613