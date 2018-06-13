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中央社

冷落G7領袖擁抱金正恩 法外長不滿川普

中央社2018/06/13 20:55
中央社 國際 / NOWnews
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川金會：各國反應（中央社巴黎13日綜合外電報導）美國總統川普和七大工業國（G7）盟邦爆發齟齬，短短數日後又「實質擁抱」北韓獨裁領袖金正恩，法國外長勒德里安今天抨擊川普的「顛覆」外交政策。

勒德里安（Jean-Yves le Drian）指出，川普和金正恩昨天舉行歷史性高峰會，「毋庸置疑向前邁進一步」。但他對川普的外交操弄表示擔憂。

勒德里安說：「在短短一天內，大家看到川普總統攻擊（加拿大總理）杜魯道（Justin Trudeau），後者是美國的歷史性盟友，還有川普總統在魁北克舉行的G7峰會後，和所有與會盟邦決裂。第二天他就實質擁抱出身於共產主義專制政府的獨裁者。不過就在數天前，他說他完全反對專制政府。」

勒德里安接受法國數位電視頻道CNews訪問時表示：「我們正處於顛覆情勢中。」

「川普總統已決定逐漸拆除自上次世界大戰後創建的多邊主義機制。現在是一個不安且危險的時期……美國正把自己關在權力堡壘內，與外界隔絕。」

一如許多官員，勒德里安質疑金正恩能否兌現協助朝鮮半島擺脫核武的承諾。

勒德里安表示：「金正恩的父親過去曾裝腔作態要邁向去核化，卻毫無結果。」

「所以如今傳出好消息，我們姑且相信，但要確保川金會上一再誇耀的去核化原則，是真正不可逆且可驗證。」（譯者：陳宜君/核稿：劉學源）1070613

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