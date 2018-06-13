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川普批OPEC讓油價過高「不好！」 布蘭特與西德州

鉅亨網2018/06/13 21:11
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今年 4 月，美國總統川普於推特發文，重批石油輸出國組織 (OPEC)，以人為手段拉抬油價，令人無法接受；今 (13) 日他再度開砲，指 OPEC 讓油價過高「不好(Not good)！」。

川普在推特寫道，「油價過高，OPEC 又來了，這樣不好！」

上述消息一出，布蘭特與西德州原油期貨，一度分別下跌 0.1%、0.6%。

台北時間週三晚間 9 點，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.08%，至每桶 75.82 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.62%，至每桶 65.95 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自CNBC)
布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 CNBC)

4 月 20 日，川普於推特發文稱，「OPEC 又來這一招，油價被人為手段拉至極高，這很不好，令人無法接受！」當時，布蘭特原油期貨價格，約為每桶 73 美元；西德州中級原油期貨，則為每桶 68 美元左右。

國際能源署 (IEA) 最新月報內容顯示，2019 年全球原油需求增幅，為每日 140 萬桶，與 2018 年持平；強勁的經濟成長、石化業發展，將為原油需求帶來支撐。

IEA 預估，今年非石油輸出國組織 (non-OPEC) 產油國的供給增幅，為每日 200 萬桶，2019 年為 170 萬桶；其中大部分的供給，是來自美國。

OPEC 將於 6 月 22 至 23 日舉行會議，討論供給政策。

OPEC 日前表示，雖然供過於求的情形已有改善，但 2018 下半年的國際油市前景，仍充滿不確定性。

川普再度槓上OPEC。(圖：翻攝自川普推特)
川普再度槓上 OPEC。(圖：翻攝自川普推特)
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