海航債務纏身謀省錢 旗下航空取消機上餐

（中央社台北13日電）債務纏身的海南航空為了節流，將腦子動到機上餐點。海航控股旗下天津航空近日公告，從9日起逐步取消中國國內航線經濟艙機上免費餐點，此措施至少可幫天津航空年省人民幣2億元。

界面新聞報導，海航集團旗下的航空版圖擁有10多家航空公司，但除了海南航空以及首都航空外，其餘都是低成本航空公司，包括祥鵬航空、天津航空、西部航空、長安航空等廉航。

報導指出，根據海航控股2017年的財報，去年運輸旅客7169萬人次，餐食成本為15.23億元，占營業成本的2.94%，平均為一名旅客提供餐食的成本為21.45元，國航、東航和南航每份餐食的成本在25至33元之間。