陸委會：北京無權一再對台政軍圍堵威嚇

行政院大陸委員會晚間透過書面回應強調，中華民國是主權國家，與各方交往正常自然，政府致力維持台海和平穩定現狀的立場一貫，且台美間深化各項交流合作是有利於區域和平穩定的正能量，更不會減損任何一方的利益。中國大陸沒有權利一再對台政軍圍堵與威嚇。

美國國務院主管文化教育事務的助理國務卿羅伊斯（Marie Royce）日前訪台，出席美國在台協會（AIT）台北辦事處的新館落成儀式。中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光13日在例行記者會中表示，反對美國與台灣任何形式官方往來和接觸。

（中央社記者繆宗翰台北13日電）中國大陸國台辦今天再度表示，反對美國與台灣任何形式官方往來和接觸。陸委會晚間表示，中華民國是主權國家，與各方交往正常自然，中國大陸沒有權利一再對台政軍圍堵與威嚇。

對於有媒體以川金會為例，詢及中國是否期待兩岸領導人再次會面並因此讓兩岸關係撥雲見日時，馬曉光回應說：「台灣問題完全是中國內政，與朝（北韓）美關係性質截然不同。大陸和台灣同屬一個中國，兩岸關係不是國與國的關係。」

對此，陸委會表示，是中國大陸拒絕與台灣正常往來互動，更沒有以「台海和平」為職責，對岸不理解台灣多元社會、主體意識，一再製造「台獨分裂」假想、無的放矢，不是負責任大國應有的正常行徑，其實是破壞兩岸及區域和平穩定的最大威脅。

除此之外，檢調偵辦周泓旭共諜案，查出新黨青年軍王炳忠等5人涉嫌在台發展組織，台北地檢署今天偵結，起訴王炳忠等人。對此，馬曉光上午宣稱，這種「喪心病狂的行為，必將受到兩岸同胞的一致反對和譴責。」

陸委會晚間表示，台灣是民主法治的社會，進行司法調查程序時謹守正當法律程序，對於人權保障相當重視，與人治社會並不相同，國台辦發言人粗俗、不雅的用語，突顯陸方的無知與跋扈，也不瞭解民主法治程序的可貴，陸委會認為「夏蟲不可語冰」，其意見不值一駁。（編輯：陳家倫）1070613