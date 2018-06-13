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M17掛牌踩煞車 直播打賞備受考驗

中央社2018/06/13 21:31
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北13日電）直播平台17 Media母公司M17集團赴美掛牌喊卡，不僅M17繳了新台幣1億元，上了堪稱最貴的一堂課，市場也重新關注，依賴直播主打賞的商業模式，能否經得起燒錢和資本市場的檢驗。

由藝人黃立成創辦的M17 Entertainment集團是由台灣的17直播和新加坡交友服務Paktor合併成立的新公司，雖然仍在虧損階段，但公司規模與募資金額都雙雙成長，更是外界點名看好的獨角獸候選企業。

今年初開始，M17打算在海外申請上市的傳言不斷，美國時間5月11日，M17集團正式向美國證券交易委員會（SEC）申請首次公開募股（IPO），將以股票代號「YQ」在紐約證交所掛牌，預計募資1.15億美元（約新台幣34.2億元），由花旗集團、德意志銀行、大和資本﹑瑞穗證券等公司承銷股票，成為台灣首家赴美掛牌的新創公司。

台灣時間6月7日晚間9時30分，M17集團正式在紐約證交所熱鬧敲鐘掛牌，不過，上市後的4天內卻遲遲沒有交易紀錄，引發外界揣測，但M17集團均以仍處於緘默期，不便評論或回應。

M17 集團終於在今天打破沉默表示，由於與特定IPO投資者結算美國存託股票（ADS）的相關問題，宣布暫緩在紐約證券交易所上市計畫，並已獲得新一輪私人融資3500萬美元（約新台幣10.5億元），將用於支持其業務和營運持續成長，並擴展至日本和其他區域性市場。

M17集團赴美掛牌急踩煞車，是在紐約證交所定價、敲鐘卻無法交易的首例，據知情人士透露，M17此次在美國籌備掛牌的費用約355萬美元（約新台幣1億元），包括繳給美國證券交易委員會（SEC）及紐約證券交易所的費用、會計費用、律師費用等；這次敲鐘代價高達1億元，不僅讓黃立成怒罵承銷商，也為台灣新創圈帶來寶貴經驗。

外界分析，M17想在美國上市，看中的就是可募得的資金較多，M17要募1億美元，規模太小，根本沒有大的承銷商關注，碰到不熟悉遊戲規則的承銷商，才會演變成鎩羽而歸的結果。

另外，財務狀況也恐讓投資人卻步，善於製造話題吸引目光的M17集團，全球用戶數超過4000萬，但9成以上營收來自直播主收到的打賞，直播主一旦轉移陣地，營收變動的風險就會拉高。

根據M17向美國證券交易委員會遞交的申請書，M17去年營收達7950萬美元（約新台幣23.58億元），因營業費用高達5044萬美元，導致虧損2201萬美元；今年第一季M17營收3790萬美元，仍處於虧損。

Frost & Sullivan數據顯示，2018年第一季17Media在已開發亞洲區域（包含台灣、日本、南韓、新加坡及香港）的營收市占率達19.2%，高居第一；用戶數達3330萬人。

17 Media原本預計2018年全球簽約主播數量達到5000人的目標，已經於今年第一季達標，目前全球共有超過7000位簽約主播，下個目標是全球簽約主播達萬人。

由於各國即時互動媒體的發展成熟度不同，17Media更專注於在地化的跨國經營。例如香港文化與台灣相近，直播內容多以聊天、唱歌與粉絲互動，且65%的主播為主持專才；日本有近5成主播專長為搞笑漫畫題材；而馬來西亞主播有近7成是新秀網紅，其中更不乏駐唱歌手。

17 Media於去年9月落地日本時，在當地市場僅排名第四，半年內已衝上第二名。M17集團營運長張牧寧先前受訪表示，今年的目標是在日本持續推動更多業務、登上第一名。

據張牧寧觀察，日本雖然屬於亞洲市場，但是有自己的特色與文化，例如日本人對於打賞機制比較不習慣，要思考如何透過其他方式克服，而且日本對於產品的要求比較精細，這也是17 Media走向海外市場需要突圍的方向。（編輯：林孟汝）1070613

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