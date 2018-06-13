NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈身分證遭李勘三千塊阻擋　李文氣炸大武山星空廣場　獲建築園冶獎殊榮8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

大武山星空廣場　獲2018建築園冶獎殊榮

記者陳宗傑／屏東報導2018/06/13 21:52
▲星空廣場運用鏤空鋼架呈現大武山脈山陵曲線；夜間裝置LED星空燈具。（圖／資料照,記者陳宗傑攝）
▲星空廣場運用鏤空鋼架呈現大武山脈山陵曲線；夜間裝置LED星空燈具。（圖／資料照,記者陳宗傑攝）

服務屏東人超過半世紀的舊屏東火車站，在鐵改局辦理屏北鐵路高架化工程重新拆建之際，縣府透過都市通盤檢討、更新及基礎建設，在入口處東側極力打造屏東新地標、新地景的星空廣場，提供縣民最優質的生活場域，更榮獲2018年建築園冶獎「公共建築景觀類」。

大武山星空廣場耗時一年的規劃設計及雕琢，已於今年2月舉辦啟用點燈典禮。意象原意以大武山在地守護著屏東平原免受颱風侵襲，猶如屏東人的母親般呵護著家園，透過細膩轉化手法，運用約8公尺高、21噸的鏤空鋼架呈現大武山脈山陵曲線；夜間利用裝置LED星空燈具，每半小時定時施放煙火，每十分鐘以日出、白雲、夕陽、螢火蟲、星座及煙火等節目輪演，展現屏東日夜變化、光彩奪目，無論白天或晚上都能感受不同景色。


▲大武山星空廣場榮獲2018年建築園冶獎「公共建築景觀類」。（圖／屏東縣政府提供）

在地景設計上，廣場舖設具流動性草披，土丘種植原生樹種及草花，傳達四季如春、草木盛開景色，同時配置水霧噴泉設施，傳達清晨山嵐氛圍，增添豐富及趣味性，尤其在炎熱的夏季更令人消暑涼爽，達到美觀、功能且具特色的休憩廣場，成為屏東新地標。


▲大武山星空廣場同時配置水霧噴泉設施，炎炎夏日更令人消暑涼爽。（圖／資料照,記者陳宗傑攝）

縣長潘孟安表示，縣府力拚基礎建設，常以不可能化為可能，提供縣民優質的生活空間，積極營造區域亮點，帶動屏東的觀光發展，提升屏東全國能見度，此次參賽作品榮獲園冶獎評審高度肯定，更是屏東的榮耀。

縣府城鄉發展處長張桂鳳指出，本次作品將成為屏東縣建設之典範，除獲2018建築園冶獎，期許未來透過公私部門努力，展現屏東空間美學之能見度，共同推動國境之南建設發展，帶動觀光人潮及整體經濟發展。
 

關鍵字大武山星空廣場建築園冶獎地標地景
廠商共同集資　購鳳梨感恩在地醫護

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan