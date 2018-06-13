大武山星空廣場　獲2018建築園冶獎殊榮

服務屏東人超過半世紀的舊屏東火車站，在鐵改局辦理屏北鐵路高架化工程重新拆建之際，縣府透過都市通盤檢討、更新及基礎建設，在入口處東側極力打造屏東新地標、新地景的星空廣場，提供縣民最優質的生活場域，更榮獲2018年建築園冶獎「公共建築景觀類」。

大武山星空廣場耗時一年的規劃設計及雕琢，已於今年2月舉辦啟用點燈典禮。意象原意以大武山在地守護著屏東平原免受颱風侵襲，猶如屏東人的母親般呵護著家園，透過細膩轉化手法，運用約8公尺高、21噸的鏤空鋼架呈現大武山脈山陵曲線；夜間利用裝置LED星空燈具，每半小時定時施放煙火，每十分鐘以日出、白雲、夕陽、螢火蟲、星座及煙火等節目輪演，展現屏東日夜變化、光彩奪目，無論白天或晚上都能感受不同景色。