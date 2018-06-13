大武山星空廣場　獲2018建築園冶獎殊榮

服務屏東人超過半世紀的舊屏東火車站，在鐵改局辦理屏北鐵路高架化工程重新拆建之際，縣府透過都市通盤檢討、更新及基礎建設，在入口處東側極力打造屏東新地標、新地景的星空廣場，提供縣民最優質的生活場域，更榮獲2018年建築園冶獎「公共建築景觀類」。
大武山星空廣場耗時一年的規劃設計及雕琢，已於今年2月舉辦啟用點燈典禮。意象原意以大武山在地守護著屏東平原免受颱風侵襲，猶如屏東人的母親般呵護著家園，透過細膩轉化手法，運用約8公尺高、21噸的鏤空鋼架呈現大武山脈山陵曲線；夜間利用裝置LED星空燈具，每半小時定時施放煙火，每十分鐘以日出、白雲、夕陽、螢火蟲、星座及煙火等節目輪演，展現屏東日夜變化、光彩奪目，無論白天或晚上都能感受不同景色。
▲大武山星空廣場榮獲2018年建築園冶獎「公共建築景觀類」。（圖／屏東縣政府提供）
在地景設計上，廣場舖設具流動性草披，土丘種植原生樹種及草花，傳達四季如春、草木盛開景色，同時配置水霧噴泉設施，傳達清晨山嵐氛圍，增添豐富及趣味性，尤其在炎熱的夏季更令人消暑涼爽，達到美觀、功能且具特色的休憩廣場，成為屏東新地標。
▲大武山星空廣場同時配置水霧噴泉設施，炎炎夏日更令人消暑涼爽。（圖／資料照,記者陳宗傑攝）
縣長潘孟安表示，縣府力拚基礎建設，常以不可能化為可能，提供縣民優質的生活空間，積極營造區域亮點，帶動屏東的觀光發展，提升屏東全國能見度，此次參賽作品榮獲園冶獎評審高度肯定，更是屏東的榮耀。
縣府城鄉發展處長張桂鳳指出，本次作品將成為屏東縣建設之典範，除獲2018建築園冶獎，期許未來透過公私部門努力，展現屏東空間美學之能見度，共同推動國境之南建設發展，帶動觀光人潮及整體經濟發展。