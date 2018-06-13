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印度總理莫迪體健身強 公開養生早操秘訣

中央社2018/06/13 21:39
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社新德里13日綜合外電報導）支持者總是誇耀印度總理莫迪（Narendra Modi）睡眠時間不長卻體力過人，今天他在推特上傳做養生早操的影片，不吝惜與民眾分享健康秘訣。

莫迪上傳做操影片，分享他保持「神清氣爽和活力十足」的秘密。影片中他手拿木杖左右晃動、倒退走路、在一顆大石頭上伸展肢體，並規劃一條從大自然中獲得啟發的特殊步道，赤腳踩著步道冥想漫步。

深受球迷喜愛的印度板球國家隊隊長柯立（ViratKohli）等印度知名人士，也有錄製激勵人心的健身影片，試圖對付12.5億人口的印度肥胖和健康欠佳問題。

67歲的莫迪在他那綠意盎然的新德里官邸花園，錄製近2分鐘的做操影片，希望印度民眾以他為榜樣。

影片上傳幾小時內就吸引將近33萬次點閱。莫迪發推文說：「瑜伽之外，我會走在從5種自然基本元素－地、水、火、風、空－獲得啟發，設計而成的步道上。」

「這讓人極度神清氣爽並活力十足，我也會做呼吸練習。」

影片中，身穿黑色運動服的莫迪也會雙手合十，在草地上倒退走，然後躺在一顆大石頭上伸展肢體。

年過耳順的莫迪聲稱他睡眠時間不多，支持者還誇讚他令人讚不絕口的體格，據說莫迪胸圍有56吋。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1070613

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