印度總理莫迪體健身強 公開養生早操秘訣

（中央社新德里13日綜合外電報導）支持者總是誇耀印度總理莫迪（Narendra Modi）睡眠時間不長卻體力過人，今天他在推特上傳做養生早操的影片，不吝惜與民眾分享健康秘訣。

莫迪上傳做操影片，分享他保持「神清氣爽和活力十足」的秘密。影片中他手拿木杖左右晃動、倒退走路、在一顆大石頭上伸展肢體，並規劃一條從大自然中獲得啟發的特殊步道，赤腳踩著步道冥想漫步。

深受球迷喜愛的印度板球國家隊隊長柯立（ViratKohli）等印度知名人士，也有錄製激勵人心的健身影片，試圖對付12.5億人口的印度肥胖和健康欠佳問題。