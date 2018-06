新身分證遭「李勘三千塊」阻擋　李文：準備死在台灣

李玟也洋洋灑灑寫了長篇大論,表示:「連3000都不要付,你想想看我該拿到的遺產會分給我嗎?」更直言不諱地說,「任何人看了都知在玩手段。忙著隱匿,串證,報遺產稅?」但李文也不是省油的燈,表示自己現在才54歲,爸爸李敖活到82歲、奶奶活到92歲,「我可以跟你們『玩』30年左右, 我已經準備死在台灣了。」



李文臉書全文如下:

《李博士每日英文俚語》bathroom stalling tactic- 大便拖延戰術。。待在廁所裡面等大便的毒氣散發,五個人蹲在廁所裡面(兩個律師)?大陸流行說站在茅坑不拉屎。

法院”確認李文跟李敖的親子關係存在”裁定,遭到李敖妻兒的無聊阻礙 !

這幾天本來要開開心心的把法院給我的親子鑒定的贏的裁定書拿去戶政事務所開始我的身分證申請過程。。。沒想到對方在5/31去抗告了,荒唐的理由居然是不肯付新台幣3000的程序費,就是我已經支付的。

對方的抗告聲明特别搞笑:1.原裁定他們支付新台幣3000元聲請程序費用、他們請求撤銷 2.他們要我支付這前項3000元費用 3.他們也要我支付他們的抗告費新台幣1000元....就4000元也不付、小氣到要他們的命、這理由很勉强很可笑、偉大大師老爸是大方開朗的人、怎麽會有一個如此小氣、拖延症、自閉還有點心機的老婆、真不是很配啊!

你們是要拖延:

1. 藏財產?

2. 我不能申請我的身分證?本來我的裁定書正本 + 裁定確定證明書正本我就可去戶政事務所了

3. 辦登記等李戡回來開庭嗎?

4. 反正就是浪費司法資源,利用無聊的理由,要拖我在台灣是李敖女兒的戶籍,要拖時間讓我無法用李敖女兒的身份去自己查李敖財產怎麼轉出去的啦!

5. 他們要拖,為什麼要拖? 想藏什麼? 想串什麼? 李戡在海外,做了什麼?有好好地在“洋人國家”讀你的中國現代史博士嗎?

6. 不敢想像這個是老爸的專屬律師。居然找了一些不相關的案例來跟我的親子鑒定案子來比較,完了像找理由不付抗訴費用?

7. 我們本來都準備好做身分證的過程,雖然很複雜不過都會開始的沒想到今天律師說對方做了這種無恥的行為。導致我要申請我以下台灣身分證的過程要全部暫停。

8. 對方玩手段了。任何人看了都知在玩手段。忙著隱匿,串證,報遺產稅?

9. 3000元他們不用分攤嗎? 是3000萬元嗎? 為了那個玩程序,且在抗告期間屆滿的末日,用這笑死人的理由抗告,擋我取得台灣身份的時間。

10. 抗告3000裁判费、他们找法院的麻烦、故意拖延,這樣地玩法律程序。

11. 裁定這事,因對方律師提那無聊的3000元抗告,很明顯在擋我們的調查李敖財產事。他們抗告拖時間、那法院需要重新裁定,要我是法院的書記和法官也會很不高興的。

12. 我記得老爸是特大氣的人,不會玩這種小把戲的。。。看來很多人30多年來沒有遺成到老爸的闊氣。。。反而我跟老爸住了不到幾個禮拜學會了他的維權的精神,正義感,用證據講話,真相代表事實,有你的規則出你的洋相。大家看看,真面目,狐狸尾巴出來了吧? 可愛的李敖皇帝的鐵達粉絲嗎。。。有點失望嗎?歡迎你們過來我的陣營!

13. 奇怪了,老爸的遺書寫了不客氣的對我要我不要騷擾你的家人,今天的小動作怎麼看起來是在騷擾我呀?這個就叫李戡說的“善意”嗎?這叫“從不爭執你是李敖長女”的語氣嗎?

14. 連3000都不要付,,,你想想看我該拿到的遺產會分給我嗎。。。。哈哈

15. 太小看我了吧,我在大陸打了14年的案子,都是用“李敖銀行”的支柱,老爸也教我打官司要把過程打的精精彩彩,就算我最後的遺產拿到了是“一元甚至是負債”也無所謂啦。Its not the destination, its the journey。

16. 老爸形容我是恐怖份子,就是没有“那话儿”的李敖和冰河期的幸存者喔。不要忘記哦!

17. I got ALL the time in the world,我今年54歲。。。。老爸活到82,我最親愛的奶奶活到了92歲。。。。。我可以跟你們“玩”30年左右, 我已經準備死在台灣了。。。game on!

18.看來,他們真得以為台灣的法院都閒閒地沒事嗎?

目前實務上,法院是依民訴第78條規定訴訟費用由败訴當事人負擔。可笑的是:對方抗告狀舉的3個案例、都是法院判败訴當事人支付此程序費用;另外抗告費用1000元當然也是抗告聲請人和對方败訴人必需先付和支付的;其實原先的程序費用3000元、我在開始起訴時就早已經付了、法院才會接案的、现法院裁定對方支付、最後可返還我的;所以判他們败訴的人支付法院訴訟費用當然、合情合法。

19。 又不是三萬,三百萬,三千萬,“沒錢”我可以付哦

20 。所以現在我們請兩個的新律師都是跟我一樣,是“鐵娘子”。完全開始打攻佔。“Go Team Wonder Women!”

(大家可以看看我的律師的抗告答辯狀就知道我們多厲害了)

*** 看看我要拿一個身分證有多可怕:

1. 去AIT那我的美國護照驗證 (美金$55)

2. 寄我的紐約出生證到紐約的TECO認證 (大約TWD 5000)

3. 拿以上兩個認證去戶政事務所辦身分證

4. 飛去HK TECO申請無戶籍身分的臨時護照 (70港幣,加上來回飛機票和飯店)

5. 7天以後再飛去HK TECO拿辦好的臨時護照 /簽好臨入出國許可,入境海關蓋章(來回飛機票和飯店)

6. 去外交部辦護照 (費用 TWD 1300)

7. 去移民局辦定居證(費用 TWD 2500)

8. 終於可以拿到身分證了。

(謝謝台灣的鎖國,所有的費用算在老爸的帳上因為是你給帶的我強烈的不便!)

你覺得我們會乖乖的等你們嗎? 哈哈。你會讓李敖大師乖乖的等你們嗎?親子訴抗辩狀就在這裡了哦。我們今天開始全面開戰,全面攻擊。。。NOW這才是不會辜負老爸給我的DNA,好鬥的精神呀。。。老爸你跟奶奶在天上看看你的“小李敖”怎麼用你教我的“惡霸/善霸”的技能來維權吧。放心。我不會給你老爸丟臉的,也不會丟臉我們曼哈頓人的正義的精神,東北人的大氣, bless my justice war!

*我李文争我應有的、也會依此前媒體發表所說的:會讓老爸李敖大師永遠的笑傲江湖、精神不朽......*

可以幫台灣女性的朋友們打集體公益案子: “遺產女權平權的訴求““老爸3.18走了、最後一面也没看到、遺囑4.25對方公諸示人也不通知我、若不因自己争取行訟和媒體關注報導、我就是早被莫名的摒除李敖家之外;感謝司法、媒體、這自由民主、男女平等的國度;屆此逢“分割遺產訴”之際、我此訴誠定調:“分割遺產男女平權之公平正義之訴”。

諷刺的是老爸去世的那一天是“Forgive Mom & Dad Day原諒父母節”。 所以我原諒爸爸寫了一個不清不處的遺囑,原諒你家事從30年以前就弄的很糟糕,原諒你自從紀婚以後寫的書沒有以前那麼好了,原諒你放棄了你最愛“跟妹妹們開開心心在一起”而選擇了結婚,原諒你結婚了9年以後才生小孩子導致你一身有壓力要拼命的賺錢了,原諒你沒有把妳的兒子管好沒有教他怎麼尊敬長輩和不能撒謊(他會是“第一個李家”拿到博士學位的,王大牌認識爸爸以前爸爸是沒有錢的,骨灰在李登輝家和蔣家的旁邊,沒有“一切從簡”處理妳要求的後事)原諒你把妳的妻子寵壞了沒有教她社會禮儀,原諒你以前對我的語言和身體暴力,原諒你沒有起訴文乃建我的繼父性騷擾我,原諒你在妳的死床上不要看我和其他的親人,不看我給你帶的美國腦癌的最新的藥和治療資訊,原諒你從頭到尾故意不給我辦戶口。