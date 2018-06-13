憲兵微電影製作培訓講習　提升影像文宣軟實力

（軍聞社記者李忠軒臺北13日電）憲兵指揮部今日舉辦「微電影製作培訓講習」，召集各單位具影片製作專長的官兵，由專業師資進行授課，政戰主任余熙明少將期勉官兵精進影片文案撰擬、拍攝手法等技能，發揮國軍文宣軟實力，藉由影像型塑國軍優質形象，進而將全民國防理念深植國人心中。

講習下午在忠貞營區舉行，邀請臺灣藝術大學廣播電視學系邱啟明副教授，針對微電影製作進行授課，邱副教授從文案設計、拍攝技巧及剪輯手法等方面，分享個人精闢見解，令官兵獲益良多。

「創意的本質就是否定」邱啟明說，一部吸引人的影片，必須在開頭發揮創意，吸引觀眾注意，而創意必須打破常規思考，跳脫傳統思維邏輯的藩籬，先「破壞」再「重建」，抱持「凡事不一定如此」的態度，並嘗試跨領域的合作進行文案設計，才能引發觀眾好奇心。

邱啟明強調，影片製作的三個重點為「創意」、「美感」、「技巧」，其中，美感又分為「形而上」、「心理學」及「社會學」等類型，透過「有力道」的美感設計，撼動觀眾的感官與心理，進而得到共鳴與認同。

此外，邱啟明也藉由影片分析，指導官兵主（客）觀鏡頭運用、剪輯節奏、拍攝手法等技能，鼓勵他們製作具有憲兵獨特風格的影片，呈現國軍官兵保國衛民、感動人心的一面。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社