「蟻人」保羅路德吃到台灣芒果　大喊「史上最好吃！」

二人光是為粉絲簽名就超過一個小時，儘管很累仍笑容滿面，伊凡潔琳莉莉更表示這是她有生以來參加過的最棒首映會，希望未來《蟻人3》能夠再度來台宣傳，至於保羅路德則是對於粉絲的熱情感到不可思議，在台上至少說了五次以上的「受寵若驚」，並且大讚台灣的粉絲給了他無比信心，讓他感覺自己真的就像超級英雄。

即將在7月4日上映的《蟻人與黃蜂女》，男女主角保羅路德、伊凡潔琳莉莉訪台行程最高潮紅毯見面會，在今（13）日於二廳院廣場舉行，現場擠滿超過三千位粉絲，想一睹漫威明星風采，而保羅路德、伊凡潔琳莉莉對於台灣粉絲的熱情，更是覺得不可思議，因為居然有人今天凌晨二點就守在現場等候，令他們非常感動。



▲▼伊凡潔琳莉莉在舞台上下，表情都十分逗趣。（圖／記者陳明安攝，2018.06.13）

首映舞台上，還出現台灣最大的蒸籠，但打開以後居然是縮小數十倍的迷你小籠包和珍珠奶茶，讓喜歡台灣美食的保羅路德、伊凡潔琳莉莉超驚訝，也透露自己這二天在台灣吃到的美食，來自夏威夷的伊凡潔琳莉莉表示，沒想到台灣居然有這麼多口味冰淇淋，不過她吃到的肉鬆冰淇淋口味卻相當可怕，倒是咖哩冰淇淋很合她口味。

保羅路德則是在昨晚吃到台灣芒果以後，驚為天「食」，大喊那是他吃過「史上最好吃的芒果！」讓全場粉絲尖叫不已。他也提到自己如果真的有縮小超能力的話，很想把台北101帶回紐約。而伊凡潔琳莉莉則希望縮小以後，能偷偷到故宮拿走翠玉白菜。

此外，保羅路德在幫粉絲簽名時超級細心，不僅幫粉絲的手機喬角度自拍，甚至連粉絲用美顏相機拍照，他也幫人家調到最剛好的6拍攝，相當貼心。



▲▼保羅路德在紅毯超貼心。（圖／記者陳明安攝，2018.06.13）