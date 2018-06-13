鼻頭有黃點 墨西哥發現新品種迷你烏龜

（中央社墨西哥瓦拉塔港13日綜合外電報導）俗話說，沉著穩健者勝－而這似乎適用於一種新發現的物種，原生在墨西哥西部的小型烏龜，約掌心大小且鼻頭有黃點。

太平洋沿岸休閒城鎮瓦拉塔港（Puerto Vallarta）附近居民20年來一直告訴科學家，當地有一種小型烏龜。

但直到5月才被動物學家認定為新品種，他們以研究美國、墨西哥和中美洲烏龜逾40年的美國爬蟲學家福克特（Richard Vogt）來命名，將這隻動胸龜屬（Kinosternon）烏龜取名為福克特動胸龜（KinosternonVogti）。