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中央社

鼻頭有黃點 墨西哥發現新品種迷你烏龜

中央社2018/06/13 22:05
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社墨西哥瓦拉塔港13日綜合外電報導）俗話說，沉著穩健者勝－而這似乎適用於一種新發現的物種，原生在墨西哥西部的小型烏龜，約掌心大小且鼻頭有黃點。

太平洋沿岸休閒城鎮瓦拉塔港（Puerto Vallarta）附近居民20年來一直告訴科學家，當地有一種小型烏龜。

但直到5月才被動物學家認定為新品種，他們以研究美國、墨西哥和中美洲烏龜逾40年的美國爬蟲學家福克特（Richard Vogt）來命名，將這隻動胸龜屬（Kinosternon）烏龜取名為福克特動胸龜（KinosternonVogti）。

然而，這項好消息同時伴隨著壞消息，這種鼻頭有黃點的烏龜瀕臨絕種。

瓜達拉哈拉大學（University of Guadalajara）研究學者海爾曼（Fabio German Cupul） 說：「牠們只在這裡發現，在瓦拉塔港附近的溪流和河川中。」

這種小型烏龜約掌心大小，身長只有10公分。

海爾曼告訴法新社：「牠們寬而不長，和其他（烏龜）品種不同。」

他表示，目前文獻記載僅發現4隻，3隻公的一隻母的。

另外5隻發現時已經死亡，被研究人員拿到墨西哥規模最大的墨西哥國立自治大學（UNAM）進行研究。

這項發現刊登在專門研究烏龜的學術期刊「龜類保育和生物學」（Chelonian Conservation and Biology）。（譯者：葉俐緯/核稿：劉學源）1070613

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