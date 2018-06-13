陸媒體人討薪 政府所屬媒體不再是鐵飯碗

（中央社記者張淑伶上海13日電）中國地方媒體齊齊哈爾廣播電視台11日爆出編輯和記者討薪，員工拉的討薪布條寫著「黨的喉舌不能拋棄」。分析指出，政府所屬媒體競爭力下降，不再是鐵飯碗。

由深圳市媒通社傳媒科技有限公司註冊、微博認證為「媒通社」報導，網友上傳的影片中，約20多人在齊齊哈爾廣播電視台前拉布條抗議，布條上寫明「編輯記者討工薪」、「黨的喉舌不能拋棄 廣播電視必須回歸財政」等內容。

報導指出，齊齊哈爾廣播電視台是大陸電視事業發展史上早期創建的13家電視台之一，公開資料顯示，有員工約320人。以往，主流媒體的工作是鐵飯碗，但傳統廣電行業整體上的經營維艱、人才出走等，顯示這個行業正在式微。