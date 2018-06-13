不顧人道警告 葉門政府軍企圖奪回主要港口

（中央社葉門阿迦13日綜合外電報導）在沙烏地阿拉伯率領的聯軍支援下，葉門軍隊今天發動大規模攻勢，企圖奪回叛軍佔領的港口城市荷台達，不顧聯合國警告此舉會引發「災難性人道衝擊」。
戰地指揮官表示，葉門的親政府部隊接獲聯軍「許可」後，就往荷台達（Hodeida）機場推進。
這波攻擊行動引發爭議，因為葉門正濱臨饑荒邊緣，而荷台達是全國70%進口物資的口岸。
聯軍指控，青年運動（Huthi）叛軍利用荷台達港取得伊朗武器，尤其是好戰分子現在越來越常用來攻擊沙烏地領土的彈道飛彈。
聯軍消息人士指出，聯軍今天對荷台達郊區的青年運動據點發動18次空襲。
荷台達省的醫療消息來源表示，聯軍在突襲中擊斃22名青年運動戰士，不過另有3名親政府士兵在荷台達南部死於叛軍埋伏。
擁有60萬人口的荷台達港和首都沙那（Sanaa）都在2014年落入伊朗支持的叛亂分子手中。
沙烏地、阿拉伯聯合大公國等國在翌年介入葉門內戰，目標恢復葉門政府統治。
葉門政府昨天表示，談判失敗，無法迫使叛軍退出荷台達，而且由聯合國主導的和平寬限期也屆滿。
葉門政府透過國營的薩巴新聞社（Saba）發表聲明指出：「所有能將青年運動好戰分子逐出荷台達港的和平與政治手段都試過了。」
聯合國11日將國際工作人員撤出荷台達，表示攻擊行動會「影響數十萬無辜平民」。
聯合國先前就警告，由於荷台達是救援和商品進口的重要口岸，可能伴隨攻擊而來的「災難性人道衝擊」將會惡化。
聯合國駐葉門人道事務協調員葛蘭迪（LiseGrande）表示：「把荷台達的進口切斷，不論時間持續多久，都會將葉門人民置於極不可原諒的險境中。」（譯者：陳宜君/核稿：何宏儒）1070613