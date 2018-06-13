不顧人道警告 葉門政府軍企圖奪回主要港口

（中央社葉門阿迦13日綜合外電報導）在沙烏地阿拉伯率領的聯軍支援下，葉門軍隊今天發動大規模攻勢，企圖奪回叛軍佔領的港口城市荷台達，不顧聯合國警告此舉會引發「災難性人道衝擊」。

戰地指揮官表示，葉門的親政府部隊接獲聯軍「許可」後，就往荷台達（Hodeida）機場推進。

這波攻擊行動引發爭議，因為葉門正濱臨饑荒邊緣，而荷台達是全國70%進口物資的口岸。

聯軍指控，青年運動（Huthi）叛軍利用荷台達港取得伊朗武器，尤其是好戰分子現在越來越常用來攻擊沙烏地領土的彈道飛彈。