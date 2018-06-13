文大宿舍案發酵　蘇貞昌：侯友宜不能老是逃避

國民黨新北市長參選人蘇貞昌今（13）日晚間在新北市議員王淑慧、議員參選人石一佑、張維倩、戴瑋姍的陪同下，參加新北市屏東同鄉會的聯誼餐會；現場熱情的屏東鄉親，還掛上「新北市屏東同鄉會蘇貞昌衝衝衝」的海報。

蘇貞昌稱讚屏東同鄉會最可貴的地方就是提攜後進、幫助有需要的人，就如同他選新北市長，有一顆想為大家服務的心；此外，蘇貞昌也力薦優秀的議員們，不管是資深議員或政壇的新秀，「都需要大家牽成支持」。

蘇貞昌離場時，餐廳工作人員特別拿出一本簽名簿，上頭滿滿都是蘇貞昌的親筆簽名；原來簽名簿保存至今已有16年的歷史，每次蘇貞昌到餐廳，服務人員會特別請他留下紀念，讓蘇貞昌直言，「下次要以市長身分在簽名簿上留下紀念！」