批油價太高 川普：OPEC又來了

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普今天再度攻擊石油輸出國家組織（OPEC）的限產協議，指控這個產油集團推升油價。

他在推特（Twitter）發文表示：「油價太高了，石油輸出國家組織又來了。這樣不好。」

油價在5月底達到顛峰，布侖特原油期貨合約價格觸及每桶80美元的最高價，西德州中級原油則來到72.24美元。

OPEC和包括俄羅斯在內的非會員國在2017年抑制原油產出，以減少市場上的過度供應，導致過去一年來油價已上漲約60%。

OPEC各國石油部長22日將在維也納召開會議，原油交易商都在等待會議結果。