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中央社

批油價太高 川普：OPEC又來了

中央社2018/06/13 22:44
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普今天再度攻擊石油輸出國家組織（OPEC）的限產協議，指控這個產油集團推升油價。

他在推特（Twitter）發文表示：「油價太高了，石油輸出國家組織又來了。這樣不好。」

油價在5月底達到顛峰，布侖特原油期貨合約價格觸及每桶80美元的最高價，西德州中級原油則來到72.24美元。

OPEC和包括俄羅斯在內的非會員國在2017年抑制原油產出，以減少市場上的過度供應，導致過去一年來油價已上漲約60%。

OPEC各國石油部長22日將在維也納召開會議，原油交易商都在等待會議結果。

沙烏地阿拉伯能源部長法勒（Khaled al-Faleh）4月表示，全球市場有能力吸收較高的油價。

川普隨即回應前述談話。他在4月20日推文指出：「到處可見數量破紀錄的原油，包括海上滿載的船隻，油價處於人為造成的非常高價位！這樣不好，且令人無法接受。」

OPEC產油國和非會員國在2016年達成每日減產180萬桶原油的協議，以減少全球原油供過於求的情況。

將在2018年底到期的前述減產協議成功推升油價，從2016年初的每桶30美元漲至70美元以上價位。（譯者：陳宜君/核稿：何宏儒）1070613

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