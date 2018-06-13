菲國營電視台 將播放菲語配音大陸節目

（中央社記者林行健馬尼拉13日專電）為扭轉菲人因南海爭議而對中國產生的負面印象，菲律賓國營「人民電視台」（PTV）即將播放中國大陸的電視劇及電影，且改搭菲律賓語配音。

菲律賓國家通訊社「菲律賓新聞社」（PNA）今天引述中國大使館發言人李凌霄的話，這個被稱為「中國劇場」的影視合作，細節仍在洽談中，但預定於8月就可開始試播。

第一梯次的節目包括：2014年電視劇「雞毛飛上天」、電影「北京愛情故事」，還有卡通和紀錄片。

根據報導，中國駐菲大使趙鑒華在馬卡蒂市（Makati）舉行的開播儀式中說，「中國劇場」將進一步促進中菲的人民交流，讓菲律賓人更加瞭解中國，包括中國的歷史、文化、日常生活與夢想。