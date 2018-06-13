奉獻台灣醫療半世紀 呂道南神父病逝

（中央社記者沈如峰宜蘭縣13日電）宜蘭羅東聖母醫院呂道南神父奉獻台灣醫療半世紀，照顧弱勢，但近年來身體虛弱。聖母醫院今天發布新聞稿表示，呂道南晚間因多重器官衰竭病逝，享壽84歲。

呂道南神父(Fr.Antonio Didone)在1933年出生於義大利，全家都是非常虔誠的天主教徒。13歲時，他如願以償進入修道院，並且在25歲時晉鐸神父。

1961年，28歲的呂道南神父奉天主教靈醫會指派，跨過大半個地球，來到台灣，自此展開他的醫療傳道工作。

一開始他派任澎湖時，為了融入當地生活，與居民有更良好的溝通，認真學習台語，並供當地窮困人家居住、協助漁民推廣漁業、帶著民眾鑿井解決水資源問題，澎湖人都非常感謝他，但他總是不居功，每每被問及相關事蹟，總是輕描淡寫帶過。