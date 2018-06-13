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中央社

奉獻台灣醫療半世紀 呂道南神父病逝

中央社2018/06/13 23:11
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣13日電）宜蘭羅東聖母醫院呂道南神父奉獻台灣醫療半世紀，照顧弱勢，但近年來身體虛弱。聖母醫院今天發布新聞稿表示，呂道南晚間因多重器官衰竭病逝，享壽84歲。

呂道南神父(Fr.Antonio Didone)在1933年出生於義大利，全家都是非常虔誠的天主教徒。13歲時，他如願以償進入修道院，並且在25歲時晉鐸神父。

1961年，28歲的呂道南神父奉天主教靈醫會指派，跨過大半個地球，來到台灣，自此展開他的醫療傳道工作。

一開始他派任澎湖時，為了融入當地生活，與居民有更良好的溝通，認真學習台語，並供當地窮困人家居住、協助漁民推廣漁業、帶著民眾鑿井解決水資源問題，澎湖人都非常感謝他，但他總是不居功，每每被問及相關事蹟，總是輕描淡寫帶過。

1967年，呂神父到羅東聖母醫院服務，有感蘭陽平原當時醫療匱乏，他於1973年以40歲「高齡」放下手邊一切，重返義大利學醫，而且攻讀的是當時人才最缺乏的小兒科。4年後，他重返蘭陽地區行醫，並擔任羅東聖母醫院第5任院長。

羅東聖母醫院表示，呂神父常協助貧困與重症族群，除是病人口中的「萬應公」，更是小病童的「院長阿公」，也因為他的奉獻，曾於1980年當選全國好人好事代表及第5屆醫療奉獻獎等獎項。不幸的是，2000年他被診斷出罹患進行性核上眼神經麻痺症。

去年底，呂神父獲頒中華民國身分證，當時宜蘭縣代理縣長陳金德還曾到聖母醫院親自頒贈，但當時呂神父已因病重住進加護病房。

羅東聖母醫院表示，呂神父以醫療服務為終身使命，治喪委員會將於17日下午2時在羅東聖母醫院為他舉辦殯葬彌撒。彌撒後，呂神父將安葬於廣興天主教公墓，長眠在他最惦念的宜蘭家鄉。（編輯：唐聲揚）1070613

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