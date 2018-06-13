啞鈴擊殺小姑水泥封屍 檢方求處無期徒刑

（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市女子張芳馨以啞鈴擊昏葉姓小姑，再拖進浴室溺斃後，以水泥封存屍體。新北地檢署今天偵查終結，以殺人罪起訴張芳馨，並認為張女殺意甚堅，犯後無悔意，求處無期徒刑。

新北市新莊區今年3月傳出駭人聽聞水泥封屍案，女子張芳馨與葉姓小姑長期不睦，不滿葉女打電話到娘家告狀，持啞鈴狠砸葉女頭部，又將葉女拖進浴室淹死，再把遺體拖到葉女房間，到五金行買水泥封屍，掩蓋犯行。

新北地檢署今天偵結，起訴書表示，張女一家人與小姑葉女同住在新北市新莊民安路的公寓，姑嫂間常因起居生活習慣不合，或因房產問題爭吵。