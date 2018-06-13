啞鈴擊殺小姑水泥封屍 檢方求處無期徒刑

（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市女子張芳馨以啞鈴擊昏葉姓小姑，再拖進浴室溺斃後，以水泥封存屍體。新北地檢署今天偵查終結，以殺人罪起訴張芳馨，並認為張女殺意甚堅，犯後無悔意，求處無期徒刑。
新北市新莊區今年3月傳出駭人聽聞水泥封屍案，女子張芳馨與葉姓小姑長期不睦，不滿葉女打電話到娘家告狀，持啞鈴狠砸葉女頭部，又將葉女拖進浴室淹死，再把遺體拖到葉女房間，到五金行買水泥封屍，掩蓋犯行。
新北地檢署今天偵結，起訴書表示，張女一家人與小姑葉女同住在新北市新莊民安路的公寓，姑嫂間常因起居生活習慣不合，或因房產問題爭吵。
起訴指出，今年3月11日上午，姑嫂爆發口角衝突，張女與葉女有肢體衝突。葉女除了向哥哥反映，也打電話給張女的娘家抱怨。
今年3月13日，張女獲悉葉女致電她娘家，認為葉女騷擾娘家，因此心生不滿。等送孩子到學校後，回家與剛洗完澡的小姑發生口角。
張女拿出預藏膠帶綑綁葉女口鼻，在彼此綑綁與掙脫間，張女持客廳桌下的啞鈴，重擊葉女頭部。張女原以為葉女已死，後來發現葉女還有氣息，於是將葉女拖進浴室臉盆淹死。
檢方起訴表示，張女將遺體拖回小姑房間，外出購買水泥後，以棉被裹屍封成水泥塚，直到葉女公司發現她沒上班，才揭露案情。
檢方說，張女僅因生活鎖事就預謀殺人，並不顧葉女求饒，直到員警上門才坦承犯罪，手段凶殘毫無悔意，建請法院判處無期徒刑。1070613