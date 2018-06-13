愛因斯坦日記揭露他對亞洲人的偏見與歧視

英國「衛報」（The Guardian）網站報導，這些日記寫於1922年10月至1923年3月期間，愛因斯坦與妻子遊歷亞洲、西班牙和巴勒斯坦的時期，記載愛因斯坦對於旅遊、科學、哲學和藝術的思考。這位曾聲稱種族主義是「白種人毛病」的科學家，在日記中卻形容中國人「勤奮、骯髒、愚鈍」（industrious, filthy,obtuse）。

（中央社倫敦12日綜合外電報導）愛因斯坦（AlbertEinstein）1920年代遊歷亞洲寫下的日記出版，意外揭露這位知名的理論物理學家和人道主義者在旅行期間對亞洲當地居民的偏見與歧視，尤其是對中國人。

愛因斯坦記下的他觀察：「中國人吃東西時不坐在長椅上，而是像歐洲人去樹林如廁時般蹲下，安靜又拘謹。即便孩童都無精打采，看起來愚鈍」。

對於中國人「多子多孫」概念和「繁衍力」強大，他說：「若這些中國人取代其他所有種族的人，那真是可惜。對我們來說，光是想都感覺難以言喻的沮喪。」

美國加州理工學院（California Institute ofTechnology）愛因斯坦文獻計畫（Einstein PapersProject）資深編輯兼助理主任羅森克蘭斯（Ze’evRosenkranz）說：「我想很多評論會使人感到不悅－尤其是他關於中國人的言論。」

「這些內容和懷有偉大人道主義的公眾形象，出現了一些反差。我認為閱讀過這些日記，再對照他的公開言論，令人相當驚訝。這些是毫無防備的言詞，他從來沒打算要出版。」

愛因斯坦在日記中寫道，中國人「即便像馬一樣勤奮工作，卻從未流露出受苦的意識。一個像牧群般的奇特國度…看來更像機器人而不是常人。」

相形之下，愛因斯坦對於遇到的日本人抱持更正面看法，他寫道：「日本人不招搖、得體，整體來說非常有吸引力。」「人們擁有純淨的靈魂。讓人愛上且欣賞這個國家。」

但羅森克蘭斯指出，愛因斯坦也做出結論，「這個國家對知識的渴求似乎比藝術薄弱－天性使然？」（譯者：葉俐緯/核稿：嚴思祺）1070613