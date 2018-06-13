預防醫學創新發展　智慧衣遠端監控生理訊號

（軍聞社記者葛芃欣臺北13日電）三軍總醫院復健醫學部主任陳良城副教授所領導蔣尚霖主治醫師等醫療暨研究團隊，在「預防醫學」有了重大的創新發展，三總表示，因應精準醫療時代的來臨，復健醫學部在去年通過人體試驗同意申請後，已完成智慧衣心率感測器的信效度測試，確認其安全性及具備高度良好的信效度，更發展全世界首創之居家運動教練與心率監測功能之智慧醫療系統（APP）。

蔣尚霖表示，從去年開始進行對社區慢性病患者進行臨床隨機試驗，透過此前驅可行性臨床試驗，醫院端開發人工智慧軟體，使患者在居家或社區執行運動訓練過程，可以隨時且連續的測量病人的生理訊號，再利用手機接收訊號及App軟體的運用，讓病人在家即可完成訓練，達到方便、及時、連續、互動、雲端集客製化等特性的居家照護。