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預防醫學創新發展　智慧衣遠端監控生理訊號

軍聞社2018/06/13 15:52
▲ 三軍總醫院復健醫學部蔣尚霖主治醫師（左）表示，透過智慧衣及App軟體的運用，可達到方便、及時、連續、互動、雲端集客製化等特性的居家照護。（軍聞社記者葛芃欣攝）
▲ 三軍總醫院復健醫學部蔣尚霖主治醫師（左）表示，透過智慧衣及App軟體的運用，可達到方便、及時、連續、互動、雲端集客製化等特性的居家照護。（軍聞社記者葛芃欣攝）

（軍聞社記者葛芃欣臺北13日電）三軍總醫院復健醫學部主任陳良城副教授所領導蔣尚霖主治醫師等醫療暨研究團隊，在「預防醫學」有了重大的創新發展，三總表示，因應精準醫療時代的來臨，復健醫學部在去年通過人體試驗同意申請後，已完成智慧衣心率感測器的信效度測試，確認其安全性及具備高度良好的信效度，更發展全世界首創之居家運動教練與心率監測功能之智慧醫療系統（APP）。

　蔣尚霖表示，從去年開始進行對社區慢性病患者進行臨床隨機試驗，透過此前驅可行性臨床試驗，醫院端開發人工智慧軟體，使患者在居家或社區執行運動訓練過程，可以隨時且連續的測量病人的生理訊號，再利用手機接收訊號及App軟體的運用，讓病人在家即可完成訓練，達到方便、及時、連續、互動、雲端集客製化等特性的居家照護。

　蔣尚霖提到，智慧衣系統與醫院系統具有良好的信效度，此外，病人使用智慧衣執行居家運動訓練與控制組經追蹤比較後，顯示透過該系統介入3個月後，心肺耐力功能指標顯著提升，身體活動量亦呈現顯著提升。

　蔣尚霖進一步表示，病人的血壓在智慧衣介入訓練後顯著降低，個案管理的即時回饋與安全性掌握效率提升，達到無縫的醫療照護，並真實了解多重慢性疾病患者執行居家運動訓練的合適性與安全性。

蔣尚霖也表示，期望將此模式推廣至全國多重慢性疾病病患族群，以面臨超高齡的時代來臨，透過本計畫除有效達到多重慢性疾病個案管理，改善患者健康生理指標，更可作為各類特定需要健康生活型態的疾病群之個案管理追蹤參考模式。

蔣尚霖強調，結合智慧衣，透過遠距運動訓練生理數據回饋，可以確保罹患多重慢性疾病之老年長者的運動安全與運動效益，將是值得政府大力投入與支持推廣之模式，希望透過此機會能拋磚引玉，讓政府機關及各產業、學界可看到積極推動運動訓練的預防醫學、營造全民健康之企圖心與視野。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
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